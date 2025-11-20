Βόλος: Ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια, αθώος για επικίνδυνη οδήγηση για το τροχαίο με το μωρό στην Ιάσονος

Ολοκληρώθηκε σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το τραγικό τροχαίο που σημειώθηκε στην οδό Ιάσονος, τον Νοέμβριο του 2023, κατά το οποίο έχασε την ζωή του ένα βρέφος μόλις 4 μηνών, που βρισκόταν στην αγκαλιά του παππού του, όταν εκείνος παρασύρθηκε από δίκυκλη μοτοσικλέτα την ώρα που διέσχιζε κάθετα την Ιάσονος, στο ύψος της οδού Αντωνοπούλου.

Το δικαστήριο κήρυξε ομόφωνα αθώο τον κατηγορούμενο οδηγό της μηχανής, για το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης. Δέχθηκε τον ισχυρισμό που είχε προβάλλει από την πρώτη στιγμή διά του συνηγόρου του ο κατηγορούμενος ότι τα συγκεκριμένα περιστατικά δεν στοιχειοθετούν το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης. Κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της σωματικής βλάβης από αμέλεια. Ο Εισαγγελέας είχε προτείνει και για τα συγκεκριμένα αδικήματα την αθώωση του κατηγορουμένου, σύμφωνα με το gegonotanews.gr.

Ο Εισαγγελέας πρότεινε για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας ποινή φυλάκισης ενός έτους και για το αδίκημα της σωματικής βλάβης ποινή 2 μηνών, συνεκτιμώντας την συμπεριφορά του κατηγορουμένου και τον μεγάλο βαθμό υπαιτιότητας του παππού του μωρού που σκοτώθηκε.

Ο συνήγορος υπεράσπισης ζήτησε το ελάχιστο της εφέσιμης ποινής, που για αποφάσεις του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ανέρχεται σε 2 έτη.

Το δικαστήριο αποδέχθηκε το αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης και επέβαλε το ελάχιστο της εφέσιμης ποινής για την πράξη της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, δηλαδή ποινή 2 ετών και ποινή 4 μηνών για το αδίκημα της σωματικής βλάβης, δηλαδή συνολική ποινή και για τα δυο αδικήματα 22 μηνών. Η εκτέλεση της ποινής ανεστάλη επί 3ετία.

Ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση, διότι θεωρεί ότι ουδεμία ευθύνη τον βαραίνει για το ατύχημα, άποψη την οποία είχε εκφράσει στην πρότασή του και ο κ. Εισαγγελέας. Συνήγορος πολιτικής αγωγής ήταν ο κ. Γιάννης Μαρακάκης και συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου ο κ. Νίκος Παπαπέτρος.

Το τραγικό τροχαίο

Το τραγικό τροχαίο που σημειώθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2023, είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο. Οι περιγραφές των αυτοπτών μαρτύρων ήταν «γροθιά στο στομάχι». Ένας εκκωφαντικός θόρυβος, μια πεσμένη μηχανή και ένα βρέφος στο οδόστρωμα.

Ήταν 10 το βράδυ στην συμβολή των οδών Αντωνοπούλου με Ιάσονος στο κέντρο του Βόλου , όταν ο παππούς της μικρής την έβγαζε από το αυτοκίνητο για να την τοποθετήσει στο καρότσι. Ενας 33χρονος οδηγός μηχανής έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω τους, τραυματίζοντας τον 53χρονο παππού του βρέφους, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά και ο ίδιος. Το παιδί βρέθηκε στον δρόμο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Η γιαγιά του βρέφους, μια νέα γυναίκα 45 ετών, άρπαξε το παιδί από τον δρόμο και μπήκε αμέσως σε ταξί, ο οδηγός του οποίου είχε σταματήσει για να δει τι συνέβη. Ο οδηγός ειδοποίησε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τους τραυματίες και σε χρόνο μηδέν έφτασε στο νοσοκομείο, με το μωρό και την γιαγιά του. Αμέσως κινητοποιήθηκαν νευροχειρουργός, χειρουργοί, αναισθησιολόγοι και παιδίατροι, ενώ σε δεύτερο χρόνο έφτασαν δυο νεαρά παιδιά στο νοσοκομείο, οι γονείς του βρέφους.

Το βρέφος οδηγήθηκε στην ανάνηψη και επί 1,5 ώρα προσπαθούσαν να το επαναφέρουν στη ζωή. Μετά από ανακοπή στον αξονικό, χάθηκε κάθε ελπίδα και στις 11.40 ξεψύχησε.