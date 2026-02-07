MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Βόλος: Απολογείται τη Δευτέρα η 38χρονη που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία σε βάρος της κόρης της -Τι υποστηρίζει

Στη σύλληψη μιας 38χρονη γυναίκας για παιδική πορνογραφία σε βάρος της 7χρονης κόρης της προχώρησαν την Πέμπτη (5/2) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα magnesianews.gr οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα συνελήφθη μετά από προανάκριση που έγινε από την εισαγγελία και προέκυψαν ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος της για πορνογραφία σε βάρος του ανήλικου κοριτσιού.

Η γυναίκα οδηγήθηκε χθες στα Δικαστήρια, της ασκήθηκε δίωξη για παιδική πορνογραφία από την εισαγγελέα υπηρεσίας και την παρέπεμψε στον ανακριτή, απ’ όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η υπόθεση αφορά υλικό που βρέθηκε στο κινητό τηλέφωνο της γυναίκα. Το υλικό βρέθηκε στα χέρια των αρχών, όταν η γυναίκα έχασε το κινητό της τηλέφωνο τις γιορτές στην περιοχή των Παλαιών. Το άτομο που το βρήκε, είδε ότι δεν ήταν κλειδωμένο και όταν αντιλήφθηκε τις φωτογραφίες του κοριτσιού το παρέδωσε στις αρχές.

Αφού ενημερώθηκε η Εισαγγελία διατάχτηκε προκαταρκτική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας έγινε άρση του απορρήτου.

Οι αρχές εντόπισαν τη γυναίκα και την Τετάρτη έκαναν έρευνα στο σπίτι της, κατάσχεσαν το κινητό της τηλέφωνο και εντόπισαν τις ίδιες φωτογραφίες που είχε στην παλιά της συσκευή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατηγορούμενη ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε για τις φωτογραφίες.

Βόλος

