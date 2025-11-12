Βόλος: Απολογείται ο λιμενικός που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων

Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα για να απολογηθεί ο 58χρονος λιμενικός, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος για ασέλγεια σε βάρος ανήλικων αγοριών.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους έναντι χρημάτων, τόσο τετελεσμένες όσο και σε απόπειρα, ενώ ως συνεργός φέρεται ένας ιδιώτης. Από την προανακριτική έρευνα προέκυψαν ενδείξεις ότι ο αξιωματικός είχε εμπλακεί και στο παρελθόν σε παρόμοιες πράξεις με τους ίδιους ανηλίκους και έναν ακόμη, με τη συνδρομή του συγκατηγορούμενού του σε μία περίπτωση.

Από τις έρευνες στην οικία και το όχημα του 58χρονου κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, κλινοσκεπάσματα και καλύμματα καθισμάτων, τα οποία εστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Η υπόθεση ήρθε στο φως στο πλαίσιο παρακολούθησης από το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων, το οποίο εξέταζε παράλληλα και καταγγελίες για δωροληψία σε βάρος του ίδιου και ενός ακόμη υψηλόβαθμου στελέχους του Λιμενικού στη Μαγνησία. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι αστυνομικοί που διεξήγαγαν την παρακολούθηση διαπίστωσαν ενδείξεις ότι ο 58χρονος λάμβανε παράνομες αμοιβές και, ταυτόχρονα, ότι διατηρούσε σεξουαλικές επαφές με ανηλίκους.

Η σύλληψή του έγινε την περασμένη Παρασκευή έξω από σχολικό συγκρότημα στη Νέα Ιωνία Βόλου: ο κατηγορούμενος φέρεται να περίμενε δύο 14χρονους μαθητές, με σκοπό να τους μεταφέρει στο πατρικό του διαμέρισμα. Οι δύο ανήλικοι επιβιβάστηκαν αρχικά στη μοτοσικλέτα του και τότε επενέβησαν οι αστυνομικές δυνάμεις και τον συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω. Οι μαθητές, στις καταθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, φέρονται να ανέφεραν ότι είχαν έρθει σε επαφή με τον κατηγορούμενο έναντι ευτελούς χρηματικού ανταλλάγματος και κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ονόματα άλλων ανηλίκων που είχαν ανάλογες επαφές.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης εμφανίζεται επίσης συγκατηγορούμενος ηλικίας 34 ετών. Παράλληλα, ο αντιπλοίαρχος βαρύνεται και με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος και της δωροληψίας, μαζί με δύο πολίτες ηλικίας 35 και 29 ετών και έναν ακόμη 56χρονο αντιπλοίαρχο που υπηρετεί σε υπηρεσία της Μαγνησίας. Ο τελευταίος, όπως αναφέρεται, αναμένεται να παραπεμφθεί στο Ναυτοδικείο και έχει γνωστοποιήσει ότι προγραμματίζει συνταξιοδότηση στο τέλος του έτους.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, με τις δικαστικές και αστυνομικές Αρχές να κληθούν να διερευνήσουν τόσο τις ποινικές ευθύνες για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων όσο και το εύρος τυχόν παραβάσεων καθήκοντος και διαφθοράς. Οι αρμόδιες δικαστικές και αστυνομικές Αρχές έχουν δηλώσει πως θα τηρήσουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων και την ασφάλεια των μαρτύρων, ενώ η δικογραφία θα αξιολογηθεί σε βάθος πριν από κάθε περαιτέρω ενέργεια. Ο ανακριτής αναμένεται να εξετάσει ενδεχόμενα αιτήματα προσωρινών περιοριστικών μέτρων, καθώς και την περαιτέρω διερεύνηση τυχόν δικαστικών ευθυνών.

Πηγή: ertnews.gr