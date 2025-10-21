MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Βόλος: 74χρονη σε κατάσταση μέθης τα “έσπασε” σε κατάστημα και έφτυσε αστυνομικό

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Σε ποινή φυλάκισης 14 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου μια 74χρονη, η οποία, σε κατάσταση μέθης, προκάλεσε φθορές σε κατάστημα ξηρών καρπών, έβρισε τον ιδιοκτήτη και επιτέθηκε λεκτικά στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα gegonota.news η ηλικιωμένη, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης όταν επισκέφθηκε κατάστημα ξηρών καρπών στον Βόλο. Εκεί, εξύβρισε τον ιδιοκτήτη και προκάλεσε φθορές στο κατάστημα, αξίας περίπου 500 ευρώ.

Όταν στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, η 74χρονη έφτυσε έναν αστυνομικό και αρνήθηκε να ακολουθήσει στο τμήμα.

Η κατηγορούμενη δεν παρέστη στο δικαστήριο και η υπόθεση εκδικάστηκε ερήμην της. Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για όλες τις πράξεις και της επέβαλε ποινή 14 μηνών φυλάκισης με τριετή αναστολή.

Βόλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Φοινικούντα: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 22χρονο συνεργό μετά τη διπλή δολοφονία – Έπινε καφέ ατάραχος ενώ ισχυρίστηκε ότι κολυμπούσε 7 ώρες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 37 λεπτά πριν

Καλλιακμάνης για Βανδή και περιπολικό: “Αν υπήρξε λάθος η ευθύνη βαραίνει την αστυνομία”

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Όταν το ΑΠΘ τίμησε τον Διονύση Σαββόπουλο – Η συγκλονιστική ομιλία του τραγουδοποιού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Νεκρές επτά γάτες σε διαμέρισμα που άρπαξε φωτιά!

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες κοπής πρασίνου στην Περιφερειακή Οδό

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης οδοστρώματος και σήμερα στην 29η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Τριλόφου – Όρια Νομού