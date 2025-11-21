MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Βόλος: 700 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτρια περιπτέρου που πούλησε τσιγάρα σε ανήλικους

THESTIVAL TEAM

Χρηματικό πρόστιμο 700 ευρώ επέβαλε σήμερα το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου  σε 46χρονη ιδιοκτήτρια περιπτέρου, μετά τη σύλληψή της για διάθεση καπνικών προϊόντων (τσιγάρα) σε δύο ανήλικους.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο πατέρας ενός εκ των ανηλίκων ενημερώθηκε ότι ο γιος του και ένας φίλος του είχαν αγοράσει τσιγάρα από το συγκεκριμένο περίπτερο. Ο πατέρας πήγε στο περίπτερο και ζήτησε εξηγήσεις, καθώς η νομοθεσία απαγορεύει ρητά την πώληση καπνικών σε ανήλικους. Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε, ο σύζυγος της ιδιοκτήτριας παραδέχθηκε ότι πράγματι είχαν πωληθεί τσιγάρα στα δύο αγόρια. Ακολούθησε κλήση στην αστυνομία και η 46χρονη συνελήφθη.

Δεν είχε συνειδητοποιήσει τη νομοθεσία

Κατά την απολογία της στο δικαστήριο, η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει τη νομοθεσία, παρά το γεγονός ότι λίγες ημέρες νωρίτερα είχε αναρτήσει ενημερωτική αφίσα στο περίπτερο. Ισχυρίστηκε επίσης ότι αρκετοί γονείς παρκάρουν το αυτοκίνητό τους μπροστά στο περίπτερο και στέλνουν τα παιδιά τους να αγοράσουν τα τσιγάρα και εκείνο το πρωινό υπέθεσε ότι συνέβη κάτι αντίστοιχο.

Η Εισαγγελέας της έδρας απέρριψε τον ισχυρισμό περί άγνοιας, επισημαίνοντας ότι η ίδια η κατηγορούμενη είχε τοποθετήσει την ενημερωτική αφίσα στο περίπτερο, γεγονός που καταρρίπτει τον ισχυρισμό ότι δεν γνώριζε τη νομοθεσία, ζητώντας την επιβολή ποινής φυλάκισης 10 μηνών και χρηματικού προστίμου 1.000 ευρώ.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης να αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του πρότερο σύννομου βίου.

