Βόλος: 53χρονος απείλησε να σκοτώσει την πρώην σύζυγο αλλά και τον νέο της σύντροφο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς της δικαιοσύνης σε 53χρονο από τον Βόλο. Ο συγκεκριμένος άνδρας απείλησε ότι θα σκοτώσει την εν διαστάσει σύζυγό του, αλλά και τον νέο της σύντροφο.

Ο 53χρονος άνδρας που εκτόξευσε απειλές θανάτου στην πρώην σύζυγό του και τον φίλο της καταδικάστηκε την Τετάρτη ερήμην για ενδοοικογενειακή απειλή από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σε ποινή φυλάκισης 14 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα, με την έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην καταδίκη του.

Οι απειλές του κατηγορούμενου φέρεται να ειπώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 στον Βόλο, όταν ο 53χρονος βρέθηκε με τη γυναίκα. Τότε φέρεται να την εξύβρισε αποκαλώντας τη χ…α και την απείλησε ότι θα σκοτώσει τόσο εκείνη όσο και τον σύντροφο που είχε εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με το gegonota.news.

Η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία, με αποτέλεσμα ο 53χρονος να συλληφθεί και να σχηματισθεί σε βάρος του δικογραφία, βάσει της οποίας παραπέμφθηκε να δικαστεί στο μονομελές.

Βόλος

