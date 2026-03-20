Βόλος: 42χρονος σε αμόκ απείλησε την μητέρα του επειδή δεν του έδινε χρήματα για την δόση του

Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας 42χρονος που συνελήφθη χθες Πέμπτη, γιατί απείλησε την μητέρα του όταν του είπε πως δεν είχε να του δώσει χρήματα για να αγοράσει ναρκωτικά.

Με βάση την καταγγελία της ηλικιωμένης, όπως μεταδίδει το gegonota.news ο 42χρονος της ζήτησε χρήματα προκειμένου να προμηθευτεί την δόση του, εκείνη όμως δεν είχε να του δώσει. Ο γιος της, έξαλλος, την έπιασε από το χέρι και την έσπρωξε. Η ηλικιωμένη έφυγε από το σπίτι φοβούμενη για την ζωή της και ο 42χρονος την κάλεσε στο κινητό της τηλέφωνο, απειλώντας τη πως αν δεν του δώσει χρήματα, θα αρχίσει να σπάει ό,τι βρίσκει μέσα στο σπίτι.

Η μητέρα του, υπό τον φόβο της επικίνδυνης τροπής που έπαιρνε η κατάσταση, κάλεσε την αστυνομία και ο 42χρονος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή απειλή.

Όπως έγινε γνωστό σήμερα κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, ενώπιον του οποίου οδηγήθηκε, ο 42χρονος όταν αντιλήφθηκε πως δεν επρόκειτο να πάρει χρήματα για να αγοράσει την δόση του, κατανάλωσε μεγάλη δόση χαπιών προκειμένου να αυτοκτονήσει.

Στο δικαστήριο, η μητέρα του κατηγορουμένου κατέθεσε επίσης πως, δεδομένου ότι ο γιος της δεν μπορεί να οδηγήσει, τον μεταφέρει η ίδια στον προμηθευτή του προκειμένου να μπορέσει να αγοράσει την δόση του.

Το δικαστήριο, λαμβάνοντάς υπόψη το μέγεθος της απειλής που βίωσε η ηλικιωμένη, καταδίκασε τον 42χρονο σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών, από τους οποίους θα εκτίσει τους δύο, ενώ οι υπόλοιποι θα ανασταλούν επί τριετία.