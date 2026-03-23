Βόλος: 38χρονος απείλησε πως θα κάψει το σπίτι και οι γονείς του έβαλαν panic button

Το σπίτι των γονιών του απείλησε πως θα κάψει ένας 38χρονος χρόνιος χρήστης ναρκωτικών ουσιών, όταν η μητέρα του αρνήθηκε να του δώσει χρήματα για να αγοράσει τη δόση του.

Όπως αναφέρει το gegonota.news το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής στον Βόλο. Ο 38χρονος, όταν η μητέρα του αρνήθηκε να του δώσει χρήματα, άρχισε να φωνάζει, να βρίζει τους γονείς του και να τους απειλεί πως θα βάλει φωτιά στο σπίτι, ενώ από τα νεύρα του κατέστρεψε και ένα ασύρματο τηλέφωνο. Οι γονείς του, προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα, κάλεσαν την αστυνομία και κατήγγειλαν το συμβάν.

Ο 38χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου, ο οποίος άσκησε σε βάρος του δίωξη για ενδοοικογενειακή απειλή.

Οι γονείς του, όταν μετέβησαν στην Αστυνομία, αρνήθηκαν να μεταφερθούν σε δομή φιλοξενίας ή να επιστρέψουν με περιπολικό στο σπίτι τους, δέχθηκαν ωστόσο την εγκατάσταση του panic button στα κινητά τους τηλέφωνα.

Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε με πατερίτσες ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου σήμερα το μεσημέρι και ισχυρίστηκε πως, ναι μεν ζήτησε χρήματα από τους γονείς του, αλλά “δεν τους έβαλε και το μαχαίρι στο λαιμό”.

Κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, προέκυψε ότι ο 38χρονος είχε οδηγηθεί ξανά ενώπιον της δικαιοσύνης το 2009, όταν είχε κλέψει μία τσάντα και είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης 21 μηνών στο Τμήμα Ανηλίκων των Φυλακών Κασσαβέτειας.

Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο, καταδικάζοντάς τον σε ποινή φυλάκισης 15 μηνών, μετατρεπόμενη προς 10 ευρώ ημερησίως, με την έφεση ωστόσο να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα.