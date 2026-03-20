Βόλος: 18χρονος έπεσε θύμα βίας από τον πατριό του – Τσακώθηκαν και τον μαχαίρωσε στον καρπό

THESTIVAL TEAM

Θύμα βίας από τον 36χρονο πατριό του έπεσε ένας 18χρονος την περασμένη Τετάρτη, μετά από λεκτικό επεισόδιο που σημειώθηκε μέσα στο σπίτι όπου μένουν μαζί, στο Αλιβέρι Βόλου.

Σύμφωνα με το gegonota.news φαίνεται να ξεκίνησαν κατόπιν λογομαχίας του 18χρονου με τον πατριό του. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά η κατάσταση πήρε ανεξέλεγκτη τροπή, με τον 36χρονο να αρπάζει ένα μαχαίρι και να τραυματίζει τον 18χρονο στον δεξί καρπό του χεριού του.

Ο 18χρονος έφυγε γρήγορα από το σπίτι και κάλεσε το 112, το οποίο με την σειρά του ενημέρωσε την αστυνομία. Πολύ γρήγορα αστυνομικοί του Α.Τ. Βόλου εντόπισαν τον νεαρό, τον μετέφεραν στο τμήμα όπου θα ήταν ασφαλής και συνέλαβαν τον πατριό του για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοχρησία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος φαίνεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι φοβήθηκε πάρα πολύ γιατί έχει πέσει ξανά θύμα βίας από τον πατριό του.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 36χρονο για την βία που άσκησε σε βάρος του θετού του παιδιού, καταδικάζοντάς τον σε συνολική ποινή φυλάκισης τριών ετών χωρίς αναστολή και χωρίς η έφεση να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα, στέλνοντάς τον στην φυλακή.

