Βολιώτης κρατούσε Γερμανίδα φυλακισμένη για 1,5 μήνα – Τη χτύπησε και με κούτσουρο για να μη φύγει

Μια εφιαλτική υπόθεση αναβίωσε στο δικαστήριο, με κατηγορούμενο έναν άνδρα από τον Βόλο, που κρατούσε γυναίκα φυλακισμένη για 1,5 μήνα και μάλιστα τη χτυπούσε για να μη διαφύγει.

Ο 35χρονος, που αρνήθηκε την κατηγορία, κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή, από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου την Παρασκευή και καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 3 ετών και 3 μηνών, χωρίς αναστολή και χωρίς η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή.

Η 44χρονη παθούσα από τη Γερμανία, κατέθεσε μέσω διερμηνέα και έτρεμε όταν θυμήθηκε ξανά τι της είχε κάνει ο πρώην σύντροφός της και τις στιγμές που έζησε στο σπίτι του.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα magnesianews.gr, η αλλοδαπή, επί 18 χρόνια ζούσε μεταξύ Γερμανίας και Νοτίου Πηλίου, όπου έμενε το 2024, οπότε και γνώρισε από το Facebook τον 35χρονο κατηγορούμενο, με τον οποίο έκανε σχέση τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Ο άνδρας, της πρότεινε, επειδή τον χειμώνα στο Ν. Πήλιο κάνει κρύο, να έρθει να μείνει μαζί του στο πατρικό του σπίτι στον Βόλο και τότε ήταν που άρχισαν τα προβλήματα για την ίδια.

Όπως είχε καταγγείλει η γυναίκα, ο κατηγορούμενος της απαγόρευε να φύγει από το σπίτι, τη χτυπούσε, της πήρε το κινητό της τηλέφωνο και επί 1,5 μήνα την κρατούσε σχεδόν φυλακισμένη.

Τα Χριστούγεννα του 2024, πάντα σύμφωνα με την παθούσα, τη χτύπησε με κούτσουρο προκαλώντας της επικίνδυνες σωματικές βλάβες στα μάτια, στο κεφάλι και στα πλευρά, ενώ είπε ότι γινόταν συχνά επεισόδια μεταξύ τους.

Ο κατηγορούμενος, κάποια στιγμή επέστρεψε το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας, ωστόσο είχε αλλάξει τον κωδικό, με αποτέλεσμα εκείνη μα μπορεί μόνο να απαντήσει σε κλήσεις και να μην μπορεί να το ξεκλειδώσει για να τηλεφωνήσει η ίδια.

Λόγω των εορτών, στη γυναίκα τηλεφώνησε ένας πρώην σύντροφό της, η γυναίκα του είπε ότι ήταν «αιχμάλωτη» του τότε συντρόφου της και εκείνος απευθύνθηκε στην Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν την εντόπισαν και την ελευθέρωσαν από το σπίτι του κακοποιητικού συντρόφου, με το ημερολόγιο να δείχνει 12 Ιανουαρίου 2025.

Ο κατηγορούμενος στην απολογία του αρνήθηκε ότι είχε φυλακίσει τη γυναίκα στο σπίτι του και τις κατηγορίες ότι τη χτυπούσε, ενώ κατέθεσε ότι είχαν σχέση δούναι και λαβείν, δηλαδή εκείνος τη φιλοξενούσε και η γυναίκα πλήρωσε να έξοδα του σπιτιού.

Τελικά, δεν έπεισε το Δικαστήριο και επειδή έχει ξανά απασχολήσει τις αρχές για βία και οπλοχρησία, κρίθηκε ένοχος, έφαγε βαριά ποινή και οδηγήθηκε στη φυλακή.