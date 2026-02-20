Βιολάντα: Προσφυγή κατά της προφυλάκισης ετοιμάζουν οι δικηγόροι του ιδιοκτήτη – Οι αντιφάσεις στην απολογία του

Προσφυγή κατά της απόφασης προφυλάκισης ετοιμάζουν οι δικηγόροι του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα», που κρατείται στις φυλακές Τρικάλων, μετά την πολύωρη απολογία του για τη φονική έκρηξη, που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας επέρριψε την ευθύνη στους μηχανικούς που έδωσαν εγκρίσεις για τις άδειες, ενώ φέρεται να υποστήριξε ότι πληροφορήθηκε με μεγάλη χρονική καθυστέρηση, το θέμα της οσμής.

Ο ανακριτής που έχει στα χέρια του όλη τη δικογραφία αναμένει εγγράφως και την απολογία του επιχειρηματία και ακολούθως θα κρίνει εάν θα καλέσει και άλλους ως μάρτυρες ή θα ζητήσει από την εισαγγελέα Τρικάλων να ασκήσει νέες ποινικές διώξεις.

Αντιφάσεις στην απολογία του ιδιοκτήτη

Η μαραθώνια απολογία του ιδιοκτήτη της μπισκότων βιομηχανίας δεν έπεισε τις δικαστικές αρχές που αποφάσισαν την προφυλάκιση του, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στις φυλακές Τρικάλων.

Ο ανακριτής του έδειξε βίντεο της έκρηξης και φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχε κίνδυνος, επισημαίνοντας ότι στον χώρο έπαιζαν τα παιδιά του.

«Είμαι συγκλονισμένος από τις εικόνες και τα βίντεο» , φέρεται να δήλωσε στην απολογία μου ισχυριζόμενος ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει την έκρηξη. «Αντιθέτως, όλες μου οι ενέργειες στο έργο διοίκησης και λειτουργίας της επιχείρησης είχαν όλα αυτά τα έτη ως γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων και την απολύτως νόμιμη λειτουργία της», είπε σύμφωνα με πληροφορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής επέμεινε στο εάν και πότε έμαθε ο ιδιοκτήτης για αναφορές έντονης οσμής.

«Δεν υπήρξε ενημέρωση μου και γνώση μου για οσμή αερίου ή τυχόν οσμή από τις τουαλέτες. Αντιμετωπίστηκε με επέμβαση του υδραυλικού», υποστήριξε δηλώνοντας ότι «ουδεμία ειδική ή άλλη όχληση ή ενημέρωση υπήρξε» προς τον ίδιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη μαρτυρία του εργαζόμενου που ασκούσε καθήκοντα υδραυλικού, δύο μήνες πριν το δυστύχημα είχε αντιληφθεί την οσμή αερίου, κάτι που του είχαν επισημάνει και άλλοι εργαζόμενοι.

«Ενημέρωσα προσωπικά εγώ ο ίδιος τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον διευθυντή παραγωγής», υποστήριξε ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την ίδια μαρτυρία, έγιναν μετρήσεις που δεν εντόπισαν κάτι, ενώ έλαβε οδηγία από προϊστάμενό του να απαντά σε όσους εργαζομένους ανέφεραν οσμή ότι προέρχεται από τους βόθρους.

Κενά ασφαλείας

Αν και ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου επιρρίπτει την ευθύνη στους συνεργάτες τεχνικούς που υπέγραφαν τις τεχνικές μελέτες, τα στοιχεία της δικογραφίας καταδεικνύουν αστοχίες και κενά ασφαλείας.

Δύο υπέργειες δεξαμενές 9.000 και 5.000 λίτρων εμφανίζονται σε διαφορετικές μελέτες, άλλοτε ως λειτουργικές και άλλοτε ως ανενεργές, ενώ οι πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εντόπισαν επίσης σοβαρά ζητήματα πυροπροστασίας.

Για όλα αυτά τα θέματα που λένε και μου καταμαρτυρούν υπάρχουν επιστήμονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι και άλλοι οι οποίοι έχουν βάλει τις υπογραφές και τις σφραγίδες τους και έχουν βγει άδειες.