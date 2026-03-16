Τυχεροπούλου στη δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: “Ήταν τόσο εκτεταμένη η απάτη, που ήταν αδύνατο να μην εντοπιστεί”

Με την κατάθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου συνεχίζεται σήμερα η δίκη των δύο πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που δικάζονται για υπεξαγωγή εγγράφου.

Ειδικότερα όπως μεταδίδει το protothema.gr, η μάρτυρας συνεχίζει να καταθέτει σήμερα για τρίτη ημέρα στη δίκη των Δημήτρη Μελά, πρώην Πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και Αθανασίας Ρέππα, πρώην Διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού, οι οποίοι κατηγορούνται για υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος από κοινού.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα δύο πρώην στελέχη του Οργανισμού, απέκρυψαν το Νοέμβριο του 2020 πόρισμα ελέγχου της Παρασκευής Τυχεροπούλου, το οποίο κατέγραφε προβληματικά ΑΦΜ που αιτήθηκαν επιδότησης από το 2018 έως το 2020.

«Το 2020 ήταν τόσο εκτεταμένη η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν αδύνατο κάποιος να μην τη δει και να μην την εντοπίσει» ανέφερε σήμερα στην κατάθεσή της η κυρία Τυχεροπούλου, η οποία στις προηγούμενες καταθέσεις της είχε αναφερθεί σε κύκλωμα επίορκων υπαλλήλων εντός ΟΠΕΚΕΠΕ που συνεργάζονταν με παραγωγούς και λυμαίνονταν τις κοινοτικές επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η Παρασκευή Τυχεροπούλου προσκομίζοντας μάλιστα σχετικά email συνάδελφος της, ελεγκτής στην Κρήτη μόλις ενημέρωσε αρμόδιως για τα κενά που εντόπισε δέχθηκε απειλές και μετακινήθηκε από τη θέση του. Ακόμη, κατά την κυρία Τυχεροπούλου, ο συγκεκριμένος υπάλληλος εξαφανίστηκε από το οργανόγραμμα και τη λίστα των υπαλλήλων στον νέο ΟΠΕΚΕΠΕ που υπάγεται πλέον στην ΑΑΔΕ.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της σημερινής κατάθεσής της η κ. Τυχεροπούλου ανέφερε πως η ίδια γραπτώς ως προϊσταμένη της διεύθυνσης ελέγχου είχε ενημερώσει για όλα τα προβλήματα εγγράφως μέσω του προέδρου του Οργανισμού τους πρώην υπουργούς Λευτέρη Αυγενάκη και Γιώργο Γεωργαντά.

«Ήταν ενήμεροι για όλα. Ακόμα και λίγο πριν την καθαίρεσή μου το 2024 έκανα έγγραφο» είπε η μάρτυρας.

Η δίκη συνεχίζεται.