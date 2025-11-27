Τρόμος για ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη: Γείτονας έσκισε τα λάστιχα του αυτοκινήτου τους και τους χτυπούσε την εξώπορτα

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με έναν 60χρονο να σκίζει με μαχαίρι τα λάστιχα του αυτοκινήτου του γείτονά του και στη συνέχεια να «βροντάει» την εξώπορτα του σπιτιού του, με το αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι.

Όπως αναφέρει το protothema.gr και σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όλα έγιναν την περασμένη Κυριακή, όταν ο κατηγορούμενος κατανάλωσε αλκοόλ και, με ένα μαχαίρι που πήρε από το σπίτι του, κατέβηκε στον δρόμο της γειτονιάς του. Το πρώτο αυτοκίνητο που είδε μπροστά του ήταν αυτό του παθόντα, το οποίο ήταν σταθμευμένο στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Για λόγο που δεν μπόρεσε ούτε ο ίδιος να εξηγήσει μέχρι και σήμερα, ξεκίνησε να προκαλεί φθορές στο αυτοκίνητο και αμέσως μετά βρέθηκε έξω από το διαμέρισμα του νεαρού.

Όπως κατέθεσε το θύμα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου εκδικάστηκε η υπόθεση, το γεγονός ότι είδε τον κατηγορούμενο με το μαχαίρι έξω από το σπίτι του προκάλεσε τρόμο στον ίδιο και στη σύζυγό του, καθώς βρίσκονταν μαζί με το νεογέννητο παιδί τους, μόλις 4 μηνών.

«Μου έσκισε το λάστιχο και μετά χτυπούσε δυνατά την εξώπορτα του σπιτιού μας. Προφανώς και τρομοκρατηθήκαμε. Στο αστυνομικό τμήμα μου ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι το έκανε “στα καλά καθούμενα”», είπε.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος απέδωσε την πράξη του στη συναισθηματική φόρτιση που έχει λόγω προβλημάτων υγείας της συζύγου του και ζήτησε εκ νέου συγγνώμη από το θύμα. «Ζητάω συγγνώμη, δεν ξέρω γιατί το έκανα. Είχα πιει αλκοόλ εκείνη την ημέρα. Αμέσως μετά που έσκισα το λάστιχο, πήγα στο σπίτι του για να του ζητήσω συγγνώμη», ισχυρίστηκε.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 15 μηνών, η οποία μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως.

