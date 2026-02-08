Τραγωδία στη Χίο: Ο διακινητής πίεζε να βγουν στη στεριά – Η πληρωμή “Hawala” και η διαδρομή των χρημάτων

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο φερόμενος διακινητής των μεταναστών του πολύνεκρου ναυαγίου στη Χίο με 15 θύματα.

Οι έρευνες των αρχών ανοιχτά της Χίου συνεχίζονται, ενώ έξι παιδιά μεταναστών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία.

Τα ερωτήματα για τη στάση του φερόμενου διακινητή είναι πολλά με βασικότερο γιατί επέμενε με κάθε κόστος να φτάσει στη Χίο παρά την παρουσία του Λιμενικού.

Παρά την προσπάθειά του να αποφύγει το Λιμενικό, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο όσους επέβαιναν στο σκάφος, ο διακινητής δεν εγκατέλειψε την πορεία προς τα ελληνικά παράλια. Η επιμονή αυτή, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Real News ίσως να συνδέεται άμεσα με τον τρόπο καταβολής της αμοιβής του, η οποία είχε συμφωνηθεί να πραγματοποιηθεί μέσω του άτυπου συστήματος Hawala.

Η Hawala –όρος που προέρχεται από την αραβική λέξη που παραπέμπει στη μεταφορά και την εμπιστοσύνη– αποτελεί ένα παραδοσιακό και ανεπίσημο δίκτυο διακίνησης χρημάτων, ανεξάρτητο από τις τράπεζες. Η λειτουργία του βασίζεται αποκλειστικά στη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ μεσαζόντων, των λεγόμενων hawaladars, χωρίς μεταφορά φυσικού χρήματος και χωρίς ηλεκτρονικά ίχνη, όπως αυτά που αφήνουν συστήματα τύπου Swift.

Στην πράξη, ο μετανάστης καταθέτει το συμφωνημένο ποσό σε έναν hawaladar στην αφετηρία –στη συγκεκριμένη περίπτωση στην Τουρκία. Στα κυκλώματα διακίνησης, ο ρόλος του hawaladar είναι καθοριστικός, καθώς λειτουργεί ως εγγυητής: διατηρεί τα χρήματα και τα αποδεσμεύει προς τον διακινητή μόνο αφού επιβεβαιωθεί ότι ο μετανάστης έφτασε σώος στον προορισμό του.

Πηγές εκτιμούν ότι ο συλληφθείς διακινητής επιδίωκε να προσεγγίσει πάση θυσία τη Χίο, προκειμένου να μπορέσει να επικοινωνήσει με τον συνεργό του στην Τουρκία. Μόνο τότε θα ενεργοποιούνταν η διαδικασία πληρωμής, ώστε τα χρήματα να καταβληθούν τελικά στην οικογένειά του.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, οι επιβαίνοντες στη λέμβο έχουν καταθέσει ότι ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν εκείνος που τους παρέλαβε από τα τουρκικά παράλια του Τσεσμέ, με σκοπό να τους μεταφέρει στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 31χρονος Μαροκινός στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι πλήρωσε για να επιβιβαστεί στη βάρκα, ενώ, παρότι έχει ήδη αναγνωριστεί από καταθέσεις διασωθέντων ως διακινητής, αρνήθηκε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους.

Όπως ανέφερε, οι γονείς του πλήρωσαν 3.000 ευρώ σε κάποιον που μιλούσε την τουρκική γλώσσα, με τον οποίο έγινε η συνεννόηση για να περάσει στην Ελλάδα. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι, για διακίνηση μεταναστών και για παράνομη είσοδο στη χώρα.