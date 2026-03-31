Tραγωδία με 22 νεκρούς μετανάστες στην Κρήτη: Τους σκουντούσαν να δουν αν πέθαναν και τους πετούσαν στη θάλασσα

«Όταν πέθαιναν, τους κλωτσούσαν έναν-έναν στη θάλασσα…»! Γροθιά στο στομάχι είναι κάποιες από τις καταθέσεις διασωθέντων για τους 22 νεκρούς μετανάστες από το Μπαγκλαντές, ανοιχτά από την Κρήτη στις 26 Μαρτίου.

Όπως κατέθεσαν μετανάστες που επέζησαν, πετούσαν τους 22 άλλους στη θάλασσα αφού είχαν ξεψυχήσει, καταπονημένοι από το κρύο, την ασιτία και τη δίψα, αφού στο ταξίδι για μία καλύτερη ζωή, βρήκαν μαρτυρικό θάνατο έξω από την Κρήτη.

Έξι ημέρες και έξι νύχτες βρίσκονταν στο έλεος της κακοκαιρίας, με τα πελώρια κύματα να καλύπτουν τη βάρκα τους, σημειώνει το cretalive.gr.

Ένα ταξίδι… αυτοκτονίας, με μία βάρκα μόλις δέκα μέτρων και μία μηχανή 40 ίππων.

Πέθαιναν ένας-ένας και οι υπόλοιποι τούς σκουντούσαν να δουν αν ζούνε ή αν ήταν νεκροί. Και τότε η εντολή ήταν μία: «πετάξτε τους στη θάλασσα».

Τόσο φρικτό και άδικο τέλος, με τις οικογένειές τους να αγωνιούν για την τύχη τους. Να μην ξέρουν τι απέγιναν οι άνθρωποί τους, να τους στερούν κάθε δυνατότητα να τους ταυτοποιήσουν και να τους κηδέψουν, να είναι καταδικασμένοι να βασανίζονται…

Όπως εκτιμούν λιμενικοί, η εντολή να τους πετάξουν στην θάλασσα είχε να κάνει με το να ελαφρύνει η βάρκα από το βάρος, γιατί είχε αρχίσει ήδη να βάζει νερά.

Οι δύο Σουδανοί, 22 και 19 ετών, που υποδείχθηκαν ως διακινητές, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά την απολογία τους ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου.