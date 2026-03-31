Tραγωδία με 22 νεκρούς μετανάστες στην Κρήτη: Τους σκουντούσαν να δουν αν πέθαναν και τους πετούσαν στη θάλασσα

«Όταν πέθαιναν, τους κλωτσούσαν έναν-έναν στη θάλασσα…»! Γροθιά στο στομάχι είναι κάποιες από τις καταθέσεις διασωθέντων για τους 22 νεκρούς μετανάστες από το Μπαγκλαντές, ανοιχτά από την Κρήτη στις 26 Μαρτίου.

Όπως κατέθεσαν μετανάστες που επέζησαν, πετούσαν τους 22 άλλους στη θάλασσα αφού είχαν ξεψυχήσει, καταπονημένοι από το κρύο, την ασιτία και τη δίψα, αφού στο ταξίδι για μία καλύτερη ζωή, βρήκαν μαρτυρικό θάνατο έξω από την Κρήτη.

Έξι ημέρες και έξι νύχτες βρίσκονταν στο έλεος της κακοκαιρίας, με τα πελώρια κύματα να καλύπτουν τη βάρκα τους, σημειώνει το cretalive.gr.

Ένα ταξίδι… αυτοκτονίας, με μία βάρκα μόλις δέκα μέτρων και μία μηχανή 40 ίππων.

Πέθαιναν ένας-ένας και οι υπόλοιποι τούς σκουντούσαν να δουν αν ζούνε ή αν ήταν νεκροί. Και τότε η εντολή ήταν μία: «πετάξτε τους στη θάλασσα».

Τόσο φρικτό και άδικο τέλος, με τις οικογένειές τους να αγωνιούν για την τύχη τους. Να μην ξέρουν τι απέγιναν οι άνθρωποί τους, να τους στερούν κάθε δυνατότητα να τους ταυτοποιήσουν και να τους κηδέψουν, να είναι καταδικασμένοι να βασανίζονται…

Όπως εκτιμούν λιμενικοί, η εντολή να τους πετάξουν στην θάλασσα είχε να κάνει με το να ελαφρύνει η βάρκα από το βάρος, γιατί είχε αρχίσει ήδη να βάζει νερά.

Οι δύο Σουδανοί, 22 και 19 ετών, που υποδείχθηκαν ως διακινητές, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά την απολογία τους ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Ρωσία: Σημαντικές ζημιές στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα από επίθεση με drones – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

WSJ: Ο Τραμπ θέλει να τερματίσει τον πόλεμο ακόμη και αν το στενό του Ορμούζ παραμείνει κλειστό

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Ο Ν. Ανδρουλάκης μετά την επικράτησή του στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ πήγε γήπεδο στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός – Δείτε εικόνες

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Βορίζια: Ελεύθεροι υπό όρους τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Εργασίες καθαρισμού και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιεί με όλο και μεγαλύτερη ένταση, ακραία και τοξική ρητορική