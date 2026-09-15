Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και απόρησε που καταδικάστηκε – “Δεν τη χτύπησα δυνατά, πάντα οι άντρες είναι οι κακοί”, είπε

«Αγανακτισμένος» εμφανίστηκε στο δικαστήριο ένας άνδρας που ξυλοκόπησε τη σύντροφό του μέσα στο διαμέρισμά τους στη Θεσσαλονίκη και ύστερα της ζητούσε… τα ρέστα επειδή, όπως είπε, «γκρίνιαζε».

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, όταν το ζευγάρι επέστρεψε στο σπίτι και η γυναίκα διαπίστωσε ότι έλειπαν κάποια χρήματα που είχε αφήσει για τις προσωπικές της ανάγκες.

«Παραδέχθηκε ότι τα πήρε, αλλά ουδέποτε με ρώτησε για να βάλει χέρι σε αυτά τα χρήματα, τα οποία ήταν δικά μου», κατέθεσε.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά ξεκίνησε ένας μεγάλος καβγάς, ο οποίος κορυφώθηκε με τον ξυλοδαρμό της 45χρονης γυναίκας.

«Φώναζε πως θα κάνει ό,τι γουστάρει και του εξηγούσα ότι σηκώνω όλο το βάρος του σπιτιού με τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ και με τις υπόλοιπες ανάγκες. Άρχισα κι εγώ να φωνάζω και τότε ήρθε κατά πάνω μου και με χτύπησε με τα χέρια του στο κεφάλι», ανέφερε.

Στη συνέχεια της κατάθεσής της, η γυναίκα εξήγησε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου εκδικάστηκε η υπόθεση, ότι τα χτυπήματα που δέχθηκε ήταν κυρίως στο κεφάλι και στον σβέρκο, μία κλωτσιά στο γόνατο, αλλά και χτυπήματα που της προκάλεσαν μελανιές στα χέρια, ενώ κάποια στιγμή την έριξε και από την καρέκλα.

«Άρχισα να φωνάζω και με κλώτσησε όταν πήγα στην κρεβατοκάμαρα να πάρω το κινητό μου με χτύπησε στον ώμο για να μου πέσει», είπε στη συνέχεια και συμπλήρωσε ότι στα χρόνια που διατηρούν δεσμό είναι η πρώτη φορά που ο κατηγορούμενος γίνεται βίαιος και επιθετικός απέναντι της, και ότι πλέον επιθυμεί να φύγει από το σπίτι καθώς φοβάται για τη ζωή της.

«Δε σταματάει να μιλάει»

Ξεκινώντας την απολογία του, ο κατηγορούμενος είπε χαρακτηριστικά «ζω ένα μαρτύριο» και επιχείρησε να τοποθετήσει τον εαυτό του στη θέση του θύματος, λέγοντας πως η 45χρονη ήταν εκείνη που τον κρατούσε με… το ζόρι στη σχέση τους και δεν του επέτρεπε να φύγει από το διαμέρισμα κάθε φορά που μάζευε τα πράγματά του.

Σχετικά με το επίδικο περιστατικό και όσα ακολούθησαν, υποστήριξε: «Την έσπρωξα, αλλά δεν τη χτύπησα δυνατά. Βγήκε στο μπαλκόνι και φώναζε. Με έβριζε. Εγώ μιλάω μία φορά και αυτή μιλάει συνέχεια, από το πρωί μέχρι το βράδυ, και δε σταματάει για κανέναν λόγο».

Μάλιστα, ολοκληρώνοντας την απολογία του, είπε… αγανακτισμένος ότι «πάντα οι γυναίκες είναι οι καλές και οι άντρες οι κακοί βέβαια», ενώ εμφανίστηκε απορημένος όταν άκουσε πως θα καταδικαστεί επειδή χτύπησε τη σύντροφό του.

Τελικά, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και του επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους, με τριετή αναστολή. Επιπλέον, του επιβλήθηκε και ο περιοριστικός όρος της μετοίκησης από την κοινή τους εστία.

Πηγή: protothema.gr