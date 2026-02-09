MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ξεσπά η μητέρα της Έμμας για το μοιραίο τροχαίο – “Καθυστερούν αντί να απονεμηθεί δικαιοσύνη”

|
THESTIVAL TEAM

Η μητέρα της Έμμας ΚαρυωτάκηΚέλλυ Καμπάκη αντιδρά στην καθυστέρηση της δικαστικής διαδικασίας, που αφορά το τροχαίο δυστύχημαστο οποίο έχασε τη ζωή της η κόρη της.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, για το δυστύχημα, στο οποίο η 21χρονη Έμμα είχε τραυματιστεί θανάσιμα είχε προσδιοριστεί δικάσιμος με κατηγορούμενη για υπόθαλψη εγκληματία τη συνοδηγό του οχήματος, 23 ετών, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο τον περασμένο Ιανουάριο. Η δίκη τότε αναβλήθηκε εν μέσω πολλών αντιδράσεων καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να αναβληθεί γιατί έπρεπε να περιμένει το αστικό δικαστήριο.

Όπως, όμως, αποκαλύφθηκε στη συνέχεια από μία κλήση, που έλαβε η κυρία Καμπάκη, το δικαστήριο εκείνο ήταν αναρμόδιο γιατί ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας είχε αλλάξει από τον περασμένο Σεπτέμβριο και η αρμοδιότητα του δικαστηρίου πέρασε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο.

«Έχουμε κάνει το Θεσσαλονίκη-Χανιά, όπως το Ομόνοια-Σύνταγμα», τονίζει χαρακτηριστικά η μητέρα της Έμμας και υποστηρίζει ότι το δικαστήριο, που ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης, έπρεπε να είναι ενημερωμένο ότι είναι αναρμόδιο πριν καν σταλεί η κλήση για εκείνη τη δίκη. «Καθυστερούν αντί να απονεμηθεί δικαιοσύνη για τον θάνατο της κόρης μου και ταλαιπωρούμαστε εμείς» αναφέρει η γυναίκα. Επίσης, η ίδια μέσω του συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας κ.Παπαδόπουλου κάνουν αίτηση για επανάληψη διαδικασίας όσον αφορά τις ποινικές ευθύνες της συνοδηγού, η οποία είχε απαλλαγεί από το κακούργημα με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Επίσης, μηνύουν για ψευδορκία όσους έχουν καταθέσει, καλύπτοντας, όπως υποστηρίζουν, τον οδηγό του αυτοκινήτου.

Υπενθυμίζεται ότι ο οδηγός είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 16,5 χρόνων για εκείνο το τροχαίο δυστύχημα.

Έμμα Καρυωτάκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

