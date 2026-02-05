Θεσσαλονίκη: Ξανά στο “σκαμνί” ο 35χρονος που έστελνε το μόριο του στην πρώην σύντροφό του και γυμνές της φωτογραφίες στην ανήλικη αδελφή της

Στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης αναμένεται να αναβιώσει σήμερα η υπόθεση με θύμα μία φοιτήτρια Ιατρικής από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος μετά τον χωρισμό τους έγινε η σκιά της και δε σταματούσε να στέλνει γυμνές τους φωτογραφίες, τόσο στην ίδια όσο και σε πρόσωπα από το περιβάλλον της.

Πρωτόδικα στον 35χρονο είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης εννέα μηνών, με τριετή αναστολή, ενώ σε βάρος έχουν κατατεθεί πλειάδα μηνύσεων αλλά και ασφαλιστικά μέτρα από την παθούσα, προκειμένου να καταφέρει να «απεμπλακεί» από τον ίδιο.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, η οποία σήμερα είναι 28 ετών, τα επίδικα περιστατικά σημειώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2021, όταν έλαβε από τον πρώην σύντροφό της, φωτογραφίες με το μόριο του τις οποίες συνόδευε με χυδαίες εκφράσεις αλλά και δικές της γυμνές φωτογραφίες που του είχε αποστείλει κατά τη διάρκεια της σύντομης σχέσης τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, γυμνές της φωτογραφίες είχε στείλει ο κατηγορούμενος σε συμφοιτητές της ακόμα και στην ανήλικη αδελφή της, ενώ για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τον χωρισμό τους δεν σταματούσε να την παρενοχλεί.

Όπως είχε καταθέσει η γυναίκα στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος έφτασε στο σημείο να δημοσιεύσει άσεμνες φωτογραφίες που απεικόνιζαν την ίδια ακόμα και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την απειλούσε διαρκώς ότι θα έστελνε τις ίδιες εικόνες σε ακόμη περισσότερα άτομα, όπως για παράδειγμα οι καθηγητές της στην σχολή ιατρικής που σπούδαζε και σε φίλους της. «Έστελνε τις φωτογραφίες σε τρίτους και έβγαζε “screenshot” για να μου το δείξει», είχε καταθέσει η μάρτυρας. Μεταξύ άλλων, είχε αναφέρει ότι ο κατηγορούμενος δεν σταμάτησε να την ενοχλεί με τηλεφωνικές κλήσεις, παρόλο που η ίδια είχε δηλώσει την άρνηση επικοινωνίας μαζί του.

Προκειμένου να γλιτώσει από τον κατηγορούμενο η γυναίκα κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του και αναγκάστηκε να μετακομίσει στην Χαλκιδική, ωστόσο όταν το ανακάλυψε ο 35χρονος μετέβη με το αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι της οικογένειάς της, πήδηξε τα κάγκελα της αυλής και άρχισε να χτυπάει με μανία τα παντζούρια. «Έσκασε τα λάστιχα του αυτοκινήτου των γoνιών μου και υπάρχουν και βίντεο, συνέχισε να κάνει την γύρα από το σπίτι και να έρχεται από πίσω μου», είχε καταθέσει.

Σημειώνεται ότι η παθούσα έχει καταθέσει εναντίον του κατηγορούμενο περίπου δέκα μηνύσεις, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, έχουν κινηθεί δικαστικά εναντίον του ακόμα τέσσερις γυναίκες.

Από την πλευρά του – δια της συνηγόρου που τον εκπροσωπεί, Ανθούλας Ανάσογλου – ο 35χρονος αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι αδίκως καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό.

«Ο εντολέας μου ένας νέος άνθρωπος που έκανε το λάθος να ερωτευτεί, βρέθηκε μπλεγμένος σε μια ιστορία που τον τύλιξε σαν ιστός αράχνης χωρίς διέξοδο.

Ο εντολέας μου καταδικάστηκε για πράξεις που ουδέποτε έλαβαν χώρα, με μοναδικό στοιχείο τις δακρύβρεχτες μαρτυρικές καταθέσεις της φερόμενης ως παθούσης και του πατέρα της. Οποιοσδήποτε αναφορές προς τρίτα πρόσωπα δεν επαληθεύτηκαν ποτέ. Δυστυχώς, οι αποφάσεις στηρίχτηκαν σε μηνύματα από εικόνες χωρίς ψηφιακό αποτύπωμα και χωρίς να ελεγχθεί η εγκυρότητα αυτών και υιοθετήθηκαν ισχυρισμοί έωλοι και αβάσιμοι, με κριτήριο τη συγκίνηση. Αυτός ο ατέλειωτος δικαστικός αγώνας και τα ασύστολα ψέματα πρέπει να λάβουν τέλος. Ήρθε η ώρα να τοποθετηθούν τα γεγονότα στην αληθή τους βάση», ανέφερε η κα. Ανάσογλου στο protothema.gr.

Πηγή: protothema.gr