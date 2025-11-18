MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ξανά σε δίκη γνωστός τηλεοπτικός παρουσιαστής που κατηγορείται για revenge porn

THESTIVAL TEAM

Στο δικαστήριο οδηγείται σήμερα, ξανά, γνωστός τηλεοπτικός παρουσιαστής μετά από μήνυση της πρώην συντρόφου του, ότι διακίνησε στο διαδίκτυο προσωπικές τους στιγμές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πριν λίγο ξεκίνησε η δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης του 61χρονου παρουσιαστή, για διακίνηση ευαίσθητου υλικού με την πρώην σύντροφό του.

Η μήνυση είχε υποβληθεί τον Δεκέμβριο του 2021, ενώ ο παρουσιαστής ήδη έχει καταδικαστεί και για άλλη υπόθεση σε φυλάκιση τριών χρόνων. Εκκρεμεί ακόμη μία δίκη σε βάρος του για διακίνηση βίντεο με άλλη σύντροφό του.

Η δίκη σήμερα, ξεκίνησε κεκλεισμένων των θυρών έπειτα από αίτημα της 42χρονης πρώην συντρόφου του. Ο ίδιος δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και δικάζεται διά πληρεξουσίου συνηγόρου. Στη σημερινή δίκη κατηγορείται για δημοσιοποίηση ευαίσθητου υλικού που αφορά σεξουαλική ζωή προσώπου με σκοπό βλάβη, σε βαθμό κακουργήματος.

Θεσσαλονίκη

