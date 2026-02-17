Θεσσαλονίκη: Τρόμος για 22χρονη κοντά στο “Ιπποκράτειο” – 55χρονος της έκλεισε το στόμα και επιχείρησε να τη ληστέψει

Θύμα ληστείας από έναν άνδρα, ο οποίος της έκλεισε το στόμα και της άρπαξε το κινητό τηλέφωνο, έπεσε μια 22χρονη γυναίκα κοντά στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το protothema.gr το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, τη στιγμή που η νεαρή γυναίκα βρισκόταν στη στάση του αστικού λεωφορείου.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε στην αστυνομία, ο 55χρονος την πλησίασε και, αφού της έκλεισε το στόμα με τα χέρια του, στη συνέχεια της άρπαξε το κινητό της τηλέφωνο, αξίας 1.500 ευρώ. Αμέσως μετά ο δράστης τράπηκε σε φυγή. Περαστικοί κάλεσαν το κέντρο της Άμεσης Δράσης, ενώ δύο νεαροί που είδαν το περιστατικό άρχισαν να τον καταδιώκουν. Παρά την αρχική του προσπάθεια να διαφύγει, ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη μετά από έρευνες της αστυνομίας.

Σε βάρος του ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ληστεία. Ο 55χρονος παραπέμφθηκε σήμερα να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή και μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, συνοδευόμενος από τον συνήγορό του, Γιάννη Μανδράου, αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους.

Σε δήλωσή του στο protothema.gr, ο κ. Μανδράου ανέφερε τα εξής: «Ο εντολέας μου από την πρώτη στιγμή αποδέχθηκε το πραγματικό περιστατικό ως προς την προσέγγιση και την απόπειρα αφαίρεσης του κινητού τηλεφώνου, αρνείται όμως κατηγορηματικά οποιαδήποτε άσκηση σωματικής βίας ή απειλής.

Τα ίδια τα πραγματικά περιστατικά, όπως περιγράφονται, δεν στοιχειοθετούν το έγκλημα της ληστείας του άρθρου 380 ΠΚ, καθώς απουσιάζει το στοιχείο της βίας, αλλά ενδεχομένως υπάγονται στις διατάξεις περί απόπειρας κλοπής κατά το άρθρο 372 ΠΚ, δεδομένου ότι το κινητό επιστράφηκε άμεσα και δεν υπήρξε σταθερή κατοχή.

Ο εντολέας μου βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσχερή προσωπική και οικονομική κατάσταση και αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης. Η πράξη του ήταν παρορμητική, χωρίς προσχεδιασμό. Εμπιστευόμαστε την κρίση της Δικαιοσύνης, η οποία θα αξιολογήσει τα πραγματικά δεδομένα και τις νομικές τους διαστάσεις με νηφαλιότητα και αντικειμενικότητα».