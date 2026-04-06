Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη εφοριακός που ενημέρωνε καταστηματάρχες ενόψει ελέγχων – Υπό κράτηση και συνταξιούχος συνάδελφός του

Εφοριακός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη κατηγορούμενος ότι ενημέρωνε καταστηματάρχες ενόψει επικείμενων ελέγχων- με το αζημίωτο. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα που διενήργησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Β. Ελλάδος.

Εκτός από τον 64χρονο, οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβαν επίσης 76χρονο, συνταξιούχο εφοριακό, που εμφανίζεται να μεσολαβεί στην φερόμενη δράση του πρώτου. Η έρευνα ξεκίνησε το 2024 μετά από καταγγελία που έκανε ιδιώτης.

Ο 64χρονος, που υπηρετεί σε κεντρική ΔΟΥ της Θεσσαλονίκης, φέρεται, επιπλέον, να παρενέβαινε σε αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών προκειμένου να κάνουν τα… στραβά μάτια σε ελεγχόμενες επιχειρήσεις.

Για την ίδια υπόθεση ελέγχονται κι άλλα άτομα και μεταξύ αυτών συνάδελφοι – εφοριακοί του βασικού κατηγορούμενου, υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών, λογιστές και καταστηματάρχες. Οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη δικογραφία, είναι κυρίως υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν νωρίτερα ενώπιον της εισαγγελέως πρωτοδικών η οποία απήγγειλε κακουργηματική δίωξη, ενώ τους παρέπεμψε να απολογηθούν σε ειδικό ανακριτή, από τον οποίο πήραν προθεσμία για τις επόμενες μέρες (μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση).

Οι διώξεις αφορούν τις εξής πράξεις: εγκληματική συμμορία, δωροληψία υπαλλήλου, άμεση συνέργεια σε δωροληψία υπαλλήλου, παράβαση καθήκοντος (τετελεσμένη και σε απόπειρα), ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, παράβαση υπηρεσιακού απορρήτου (κατά συρροή), χρήση υπηρεσιακού απορρήτου με σκοπό βλάβης του Δημοσίου (κατά συρροή), απόπειρα εκβίασης από κοινού με απειλή βλάβης επιχείρησης, παράβαση του νόμου περί μεσαζόντων (εμπορία – επιρροή) και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

