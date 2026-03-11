Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 29χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης στην Κύπρο
Καταζητούμενος από τις κυπριακές αρχές για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 29χρονο, εις βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.
Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα, ο 29χρονος κατηγορείται για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανήλικη που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη- πράξεις που φαίνεται να τελέστηκαν τον Ιούλιο του 2022 στην Αγία Νάπα.
Ο 29χρονος οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν την έκδοσή του στην Κύπρο.
