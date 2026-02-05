MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή ο 26χρονος που καταγγέλθηκε ότι βίασε και βιντεοσκόπησε 15χρονο

Στον ανακριτή Θεσσαλονίκης θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις ο 26χρονος που συνελήφθη μετά από καταγγελία ότι κακοποίησε σεξουαλικά 15χρονο, τον οποίο γνώρισε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, και βιντεοσκόπησε την πράξη με το κινητό του τηλέφωνο.

Ο 26χρονος (αλλοδαπός) διώκεται για βιασμό ανηλίκου και παράνομη βιντεοσκόπηση. Εις βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, το οποίο εκτελέστηκε σήμερα, ενώ έλαβε προθεσμία.

Ο 26χρονος κρατείται ήδη από τα προηγούμενα 24ωρα για απείθεια, καθώς φέρεται να αρνήθηκε να αποκαλύψει στους αστυνομικούς τον τόπο διαμονής του. Γι’ αυτό παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Εξεταζόμενος προανακριτικά αναφορικά με την καταγγελία του ανήλικου, φέρεται να ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε την πραγματική του ηλικία κι ότι όλα έγιναν συναινετικά. Η φερόμενη κακοποίηση, σύμφωνα με την καταγγελία, έγινε τον περασμένο Οκτώβριο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Πολίχνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη

