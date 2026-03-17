Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο οι οκτώ συλληφθέντες για λεκτική βία εναντίον δημοσιογράφων στο γήπεδο της Τούμπας

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι οκτώ συλληφθέντες που κατηγορούνται για λεκτική βία εναντίον δημοσιογράφων στο γήπεδο της Τούμπας, πριν από την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό, την περασμένη Κυριακή.

Η εισαγγελέας απήγγειλε ποινική δίωξη εναντίον τους για τις πράξεις της απειλής διάπραξης εγκλημάτων και της παράνομης βίας- αμφότερες από κοινού εντός αθλητικών εγκαταστάσεων με αφορμή αθλητική εκδήλωση και πριν από την επίσημη έναρξη της. Οι κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημμελήματος και με την επιβαρυντική περίσταση του νέου Αθλητικού Νόμου.

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα έξι άτομα που ταυτοποιήθηκαν και διώκονται για τις ίδιες πράξεις.

Όπως έγινε γνωστό, τα εμπλεκόμενα άτομα είναι ηλικίας από 22 έως 45 ετών. Η ταυτοποίησή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατέστη εφικτή ύστερα από έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Πασχάλης: Περιμένουμε μεγάλες ανατροπές στο θέμα με την εξωσυζυγική συνεύρεση που είχα

ΥΓΕΙΑ 19 ώρες πριν

Πώς το λεμόνι βοηθά στην μείωση του σακχάρου στο αίμα

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Επιδημία μηνιγγίτιδας σε πανεπιστήμιο στη Βρετανία μετά από πάρτι – Δύο νεκροί και 11 σε σοβαρή κατάσταση

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Θρίλερ με την τύχη του Αλί Λαριτζανί: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει πως είναι νεκρός – “Θα μεταδοθεί μήνυμά του” λέει η Τεχεράνη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Μουντιάλ 2026: Η FIFA παρουσίασε το πρώτο τραγούδι για τη μεγάλη διοργάνωση του καλοκαιριού

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

FIFA για Ιράν: Περιμένουμε όλες τις ομάδες να αγωνιστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί