Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή με 6ετή κάθειρξη 63χρονος για τον θάνατο εργάτη σε παράνομη υλοτομία στην Αρεθούσα

Σε συνολική ποινή κάθειρξη 6 ετών καταδικάστηκε 63χρονος για την υπόθεση θανάτου εργάτη κατά τη διάρκεια εργασιών παράνομης υλοτομίας, τον Νοέμβριο του 2022, σε δασική έκταση, στην Αρέθουσα Θεσσαλονίκης.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης – ενώπιον του οποίου εξετάστηκε η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό – τον έκρινε ένοχο, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού, για παράνομη υλοτομία, σε βαθμό κακουργήματος, και για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας- κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας από κακουργηματική θανατηφόρα έκθεση.

Μετά την ετυμηγορία του Δικαστηρίου, ο 63χρονος οδηγήθηκε στις φυλακές. Πρωτόδικα, ο ίδιος είχε καταδικαστεί σε συνολική κάθειρξη 9 ετών και η εκτέλεση της ποινής ανεστάλη ενόψει του Εφετείου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η σορός του 51 ετών εργάτη, με καταγωγή από την Αλβανία, εντοπίστηκε, κατόπιν πολυήμερων αναζητήσεων σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, ενώ από την ιατροδικαστική έρευνα προέκυψε ότι έφερε θανατηφόρα τραύματα στο αριστερό πόδι από αλυσοπρίονο, όπως επίσης μεταθανάτιες κακώσεις που προκλήθηκαν από άγρια ζώα. Ο 63χρονος είχε πάρει μαζί του τον παθόντα για εργασίες παράνομης υλοτομίας σε δασική έκταση 26 στρεμμάτων στον ορεινό όγκο της Αρέθουσας, στο δήμο Βόλβης. Κατά την κοπή δένδρου, ο καταδικασθείς τραυμάτισε θανάσιμα από αμέλεια με το αλυσοπρίονο τον Αλβανό εργάτη που στεκόταν δίπλα του, όπως αποφάνθηκε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Στο ίδιο συμβάν είχε τραυματιστεί κι ο κατηγορούμενος που απευθύνθηκε για ιατρική περίθαλψη σε Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Αρχικά ο 63χρονος διώχθηκε για ανθρωποκτονία με δόλο και προφυλακίστηκε, ενώ στην πορεία της ανάκρισης η συγκεκριμένη κατηγορία μετατράπηκε σε θανατηφόρα έκθεση, επειδή άφησε το θύμα αβοήθητο στο σημείο χωρίς να ειδοποιήσει τις Αρχές, πετώντας το κινητό του τηλέφωνο ώστε να μην καταστεί εφικτός ο εντοπισμός του.

«Ήταν η κακιά στιγμή… Δεν κατάλαβα γιατί το έκανα, μπήκε ο δαίμονας στο κεφάλι μου» είπε ο 63χρονος απολογούμενος στο Εφετείο, εξηγώντας τη συμπεριφορά του να εγκαταλείψει τον εργάτη στο δάσος.

Όπως έγινε γνωστό κατά την ακροαματική διαδικασία, εις βάρος του καταδικασθέντα εκκρεμούν κι άλλες δικογραφίες για το αδίκημα της παράνομης υλοτομίας στην ίδια δασική περιοχή, ενώ είχε συλληφθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο για την πράξη αυτή και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του στον ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ