Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή αστυνομικός για διακίνηση ναρκωτικών – Καταδικάστηκε σε εξαετή κάθειρξη με ποινική διαπραγμάτευση

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Αστυνομικός καταδικάστηκε σε εξαετή κάθειρξη για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών.

Κατόπιν ποινικής διαπραγμάτευσης και εκ μέρους του αποδοχής της πράξης, ο κατηγορούμενος αστυνομικός «συμφώνησε» στην παραπάνω ποινή. Η διαπραγμάτευση, η οποία προβλέπεται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, έγινε με τον εισαγγελέα εφετών και η ποινή επικυρώθηκε από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, όπου ο αστυνομικός παραπέμφθηκε να δικαστεί.

Η συγκεκριμένη ποινή είναι εκτιτέα και υπό αυτές τις συνθήκες ο κατηγορούμενος επέστρεψε στις φυλακές.

Ο ίδιος είχε συλληφθεί τον περασμένο Νοέμβριο στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, όταν εντοπίστηκαν στην κατοχή του 164 γραμμάρια κοκαΐνης.

Για την ίδια υπόθεση, η οποία αποκαλύφθηκε από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Β. Ελλάδος, είχε συλληφθεί ένα ακόμη άτομο-ξάδελφός του αστυνομικού. Ο δεύτερος φέρεται να επικαλείται τοξικομανία και η υπόθεσή του δικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.

Και οι δύο είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι μετά την απολογία τους στον ανακριτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διακίνηση ναρκωτικών Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

