MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε την 12χρονη φίλη της κόρης του μπροστά στα μάτια της

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Στη φυλακή οδηγείται άνδρας, 51 ετών, ο οποίος καταδικάστηκε τελεσίδικα σε 9ετή κάθειρξη, επειδή κακοποιούσε σεξουαλικά ένα 12χρονο κοριτσάκι, μπροστά στην ανήλικη κόρη του και μέσα στο παιδικό της δωμάτιο.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε εκ νέου ένοχο για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο άτομο. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 10 ετών, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ενόψει της δίκης στο Εφετείο.

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης το 2021, όταν η ανήλικη παθούσα βρήκε το θάρρος να μιλήσει σε μια καθηγήτρια της, αποκαλύπτοντας όσα βίωνε. Η δικογραφία στηρίχθηκε σε όσα κατήγγειλε η παθούσα και περιλάμβανε τέσσερα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης.

Κατά την ίδια δικογραφία, οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβησαν στο παιδικό δωμάτιο της κόρης του καταδικασθέντα -σε χωριό της Κεντρικής Μακεδονίας- όταν η παθούσα επισκεπτόταν τη φίλη της, με την οποία έκαναν στενή παρέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βιασμός Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΖΩΔΙΑ 15 ώρες πριν

Νέα Σελήνη στις 20 Νοεμβρίου – Τα τρία ζώδια που θα εκπληρώσουν όλες τους τις επιθυμίες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Σε ποια θέση της παγκόσμιας κατάταξης έκλεισαν το 2025 Τσιτσιπάς και Σάκκαρη

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Νίκη Λάμη: Δεν είχα άγχος επειδή ήμουν όμορφη ότι έπρεπε να αποδείξω πως έχω ταλέντο

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Φαίη Σκορδά: Η ανάρτηση από την κλινική μετά την απουσία της από την εκπομπή “Buongiorno”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Κυρανάκης: Ξεκινάει αύριο ο προαστιακός Θεσσαλονίκης-Σίνδου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Κιλκίς: Συνελήφθη άνδρας που έκρυβε ναρκωτικά σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο