Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 24χρονος που ξυλοκόπησε την έγκυο σύντροφό του – “Ακούμπησα απλά το πόδι μου”, είπε

Στη φυλακή οδηγείται ένας 24χρονος άνδρας, ο οποίος ξυλοκόπησε την έγκυο σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα για να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης σε βάρος εγκύου και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό και αποφάσισε η έφεσή του να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί απευθείας στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 22χρονης γυναίκας, η οποία διανύει τον τρίτο μήνα της κύησης, το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, 31 Ιανουαρίου, όταν μετά από λεκτικό καβγά ο κατηγορούμενος της επιτέθηκε με κλωτσιά.

«Όταν νευριάζει ασκεί βία, με έχει χτυπήσει και άλλες φορές στο παρελθόν», ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου, ζητώντας από τους δικαστές να την προστατεύσουν από τους ξυλοδαρμούς, χωρίς ωστόσο να επιθυμεί να χωρίσει από τον σύζυγό της.

«Θέλω να είμαστε μαζί, αλλά να μη με ξαναπειράξει. Στο τελευταίο περιστατικό του Σαββάτου με χτύπησε με κλωτσιά, αλλά δεν έπεσα κάτω», κατέθεσε η παθούσα.

Σύμφωνα με την ίδια, αυτό δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό βίας, καθώς στο πρόσφατο παρελθόν ο κατηγορούμενος της είχε επιτεθεί με μπουνιά στον λαιμό, πράξη για την οποία επίσης καταδικάστηκε σήμερα. «Έχει βγάλει και μαχαίρι, αλλά δεν με τραυμάτισε», πρόσθεσε πριν ολοκληρώσει την κατάθεσή της.

«Δεν την κλώτσησα, ακούμπησα απλά το πόδι μου»

Στην απολογία του, ο 24χρονος αρνήθηκε ότι χτύπησε τη σύζυγό του, ισχυριζόμενος ότι… απλά την ακούμπησε.

Κλείσιμο«Αγαπώ τη γυναίκα μου, είναι έγκυος στον τρίτο μήνα. Δεν την χτύπησα με κλωτσιά, ακούμπησα απλά το πόδι μου. Ποτέ δεν παραβίασα τους νόμους, ούτε στη Γερμανία όπου μένω, ούτε εδώ. Την αγαπώ αληθινά. Πέντε χρόνια μένουμε μαζί και συζούμε κανονικά. Το Σάββατο έχασε το πορτοφόλι της με σημαντικά έγγραφα και νευριάσαμε και οι δύο», υποστήριξε.

Σχετικά με το δεύτερο καταγγελλόμενο περιστατικό, ισχυρίστηκε: «Τον Δεκέμβριο δεν την χτύπησα στον λαιμό, αλλά την έπιασα λίγο από τον γιακά. Την αγαπώ, δεν μπορώ μακριά της».

Σημειώνεται ότι στο άκουσμα της απόφασης του δικαστηρίου η οποία τον οδηγεί στη φυλακή, ο κατηγορούμενος αντέδρασε έντονα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση των αστυνομικών και της δικαστικής αστυνομίας.

