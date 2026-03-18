Θεσσαλονίκη: Στα δικαστήρια υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ο 23χρονος που απολογείται για τη δολοφονία του Κλεομένη

Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έφτασε πριν από λίγο ο 23χρονος οπαδός του Άρη, μετά τη νέα προθεσμία που έλαβε για να απολογηθεί για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, Κλεομένη.

Η εισαγγελέας είχε ασκήσει τις προηγούμενες μέρες σε βάρος του 23χρονου ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Ο 23χρονος παρουσιάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/3) στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μαζί με τον δικηγόρο του και λίγο αργότερα συνελήφθη.

Αξίζει να σημειωθεί πως από νωρίς το πρωί της Τετάρτης δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας είχαν αναπτυχθεί περιμετρικά του Δικαστικού Μεγάρου υπό τον φόβο ταραχών εξαιτίας του οπαδικού υποβάθρου του επεισοδίου.