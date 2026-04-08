Θεσσαλονίκη: Στα δικαστήρια για να απολογηθούν οι δύο εφοριακοί που συνελήφθησαν για “φακελάκια”

Απολογούνται σήμερα οι δύο εφοριακοί -ένας εν ενεργεία ένας συνταξιούχος- που κατηγορούνται για παράτυπη ενημέρωση επιχειρηματιών -με το αζημίωτο- για επικείμενους φορολογικούς ελέγχους, στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο άνδρες πέρασαν πριν από λίγο το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου προκειμένου να βρεθούν ενώπιον των ανακριτικών Αρχών.

Οι δύο άνδρες είχαν οδηγηθεί στον Εισαγγελέα και σε βάρος τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για, συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική συμμορία, δωροληψία υπαλλήλου, άμεση συνέργεια σε δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου κατ’ εξακολούθηση, χρήση υπηρεσιακών πληροφοριών με σκοπό τη βλάβη του Δημοσίου, απόπειρα εκβίασης, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί μεσαζόντων.

Οι κατηγορούμενοι είχαν λάβει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν την απολογία τους ενώπιον ειδικού ανακριτή και παρέμεναν υπό κράτηση μέχρι την απολογία τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εξ αυτών αναμένεται να υποστηρίξει στην απολογία του πως δεν δωροδοκήθηκε ποτέ και πως επικοινωνούσε συμβουλευτικά με τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων.

Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από έρευνα που διενήργησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Β. Ελλάδος. Σύμφωνα με την Αστυνομία, Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία καταστηματάρχη το 2024, σύμφωνα με την οποία, του ζητήθηκε, μέσω τρίτου, το χρηματικό ποσό των -10.000- ευρώ, προκειμένου να σταματήσουν να διενεργούνται φορολογικοί έλεγχοι και να μην βεβαιώνονται σχετικές φορολογικές παραβάσεις.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη -10- δημόσιοι υπάλληλοι και -15- ιδιώτες, οι οποίοι κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- δωροληψία – δωροδοκία υπαλλήλου, δωροληψία – δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα, απόπειρα εκβίασης, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, παράβαση καθήκοντος και παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου.

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να απέφευγαν συστηματικά τη χρήση τηλεφωνικών συνομιλιών και επικοινωνούσαν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών ενώ χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένη φρασεολογία, για να καλύψουν το περιεχόμενο των συνεννοήσεών τους.