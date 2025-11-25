Θεσσαλονίκη: Σε δίωρη αποχή από τα καθήκοντά τους προχωρούν οι δικηγόροι

Σε δίωρη αποχή από τα καθήκοντά τους θα προχωρήσουν σήμερα (25/11), από τις 9:00 έως τις 11:00, τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, μετά την πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στην υπ’ αριθμ. 237/21.11.2025 συνεδρίασή του αποφάσισε κατόπιν της 18.11.2025 πρότασης της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, την ΔΙΩΡΗ ΑΠΟΧΗ των δικηγόρων μελών του την 25 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 και ώρα 9-11 π.μ., ως αντίδραση στις δηλώσεις του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

Περαιτέρω αποφασίστηκε:

1. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι να μην συμμετέχουν εφεξής και μέχρι ανακλήσεως των δηλώσεων του Προέδρου της ΕνΔΕ σε οποιαδήποτε Επιτροπή ή Ομάδα Εργασίας , θεσμοθετημένη ή μη, καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε εκδήλωση, ημερίδα ή Συνέδριο, όπου μετέχουν εκπρόσωποι της ΕνΔΕ.

2. Να καλέσει η Συντονιστική όλες τις Δικαστικές Ενώσεις της χώρας να τοποθετηθούν εάν συμφωνούν με τις δηλώσεις του Πρόεδρου της ΕνΔΕ που πλήττουν ευθέως την αυτορρύθμιση του δικηγορικού λειτουργήματος.

3. Την αποχή από τη συνεδρίαση του Δ’ Τμήματος του Εφετείου Αθηνών στις 25/11/2025, στη σύνθεση του οποίου μετέχει ο Πρόεδρος της ΕνΔΕ.