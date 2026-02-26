Θεσσαλονίκη: Σε δίκη αρχιμανδρίτης και πρώην ιερέας για απάτη 1,3 εκατ. ευρώ

Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ξεκίνησε η δίκη για την απάτη που κατήγγειλαν πιστοί, με επίκεντρο τον Ναό Κυρίλλου και Μεθοδίου Θεσσαλονίκης, όπου αρχιμανδρίτης, το διάστημα από το 2018 έως το 2023, διέδιδε στο ποίμνιό του ότι διεκδικεί με αξιώσεις τη θέση του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας με συνεργούς του «δωρεές» άνω του 1,3 εκατ. ευρώ.

Εκτός από τον 70χρονο (σήμερα) αρχιμανδρίτη, που παύθηκε από τα ιερατικά του καθήκοντα και βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος, σε δίκη παραπέμφθηκαν επίσης 63χρονος, πρώην ιερέας, ως στενός συνεργάτης του (βρίσκεται προφυλακιστέος) και δύο λαϊκοί, 53 και 36 ετών (είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους).

Είχε προηγηθεί καταγγελία έξι πιστών ότι ο (πρώην) αρχιμανδρίτης κι ο 63χρονος συνεργός του, τους είχαν εξαπατήσει, πείθοντάς τους ότι ο πρώτος θα ανέβαινε γρήγορα στην ιεραρχία της εκκλησίας και θα ήταν ο επόμενος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, όταν θα χήρευε η θέση από τον μακαριστό ‘Ανθιμο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο πρώην ιερέας για να πείσει τα θύματα συνέτασσε πλαστές επιστολές που έφεραν τη σφραγίδα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, της Προεδρίας της Δημοκρατίας, του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Υπουργείου Οικονομικών.

Κατά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας εξετάστηκε ως μάρτυρας θύμα της φερόμενης απάτης. Ο ίδιος δήλωσε ότι πείστηκε και έδωσε τμηματικά γύρω στις 200.000 ευρώ. Όπως κατέθεσε, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα διέδιδαν ότι η εκλογή του αρχιμανδρίτη στην Μητρόπολη Θεσσαλονίκης πλησιάζει και γι’ αυτό πρέπει να ενισχυθεί με χρήματα και δώρα η παρασκηνιακή διεργασία.

«Υπόσχονταν ότι θα μου επέστρεφαν τα χρήματα μετά την εκλογή. Πείστηκα ότι αυτή είναι η μέθοδος που ακολουθείται. Από ένα σημείο και μετά όταν δίνεις χρήματα δεν μπορείς να κάνεις πίσω, μέχρι που έφτασα στο σημείο και είπα “τέρμα”. ‘Αρχισα να ψάχνω, να ρωτάω Μητροπολίτες άλλων περιοχών, μέχρι και στο ‘Αγιον Όρος έφτασα…», είπε. Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του ανέφερε ότι ως “δέλεαρ” του υποσχέθηκαν την αξιοποίησή του σε κομβική θέση στη διοίκηση της Μητρόπολης. Για τις επιστολές, είπε ότι φανέρωναν τη “δύναμη” τους.

Η δίκη είναι σε εξέλιξη και μεταξύ των μαρτύρων που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο είναι ο Μητροπολίτης Φιλόθεος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ