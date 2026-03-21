MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη μετά την απολογία του




Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 19χρονος που κατηγορείται για εμπλοκή στο αιματηρό επεισόδιο που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο Κλεομένη, το βράδυ της 12ης Μαρτίου, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Μετά την συμπληρωματική δίωξη που ασκήθηκε εις βάρος του για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και η οποία συνδέεται με τη φερόμενη επίθεση που προηγήθηκε εναντίον του 23χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη της ανθρωποκτονίας, ο 19χρονος απολογήθηκε στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης που χειρίζεται τη δικογραφία.

Οι εξηγήσεις που έδωσε για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο σημείο όπου τελέστηκε το φονικό επεισόδιο, αλλά και το βαθμό εμπλοκής του στην επίθεση κατά του 23χρονου, δεν φαίνεται να έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα, που ομόφωνα αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Εκτός από την παραπάνω κατηγορία, που είναι σε βαθμό κακουργήματος, ο ίδιος διώκεται επιπλέον για τις πλημμεληματικές πράξεις της συμμορίας και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες -η τελευταία με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου. Οι ίδιες πράξεις στρέφονται και κατά ενός ακόμη προσώπου που αναζητείται από τις Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση προφυλακίστηκε τα προηγούμενα 24ωρα ο 23χρονος κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Στην απολογία του είχε ισχυριστεί ότι τέλεσε το έγκλημα σε καθεστώς άμυνας, μετά από επίθεση που δέχθηκε έξω από το σπίτι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δολοφονία Κλεομένη Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

