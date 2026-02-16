Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο σωφρονιστικός υπάλληλος που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών σε φυλακή

Προφυλακιστέος κρίθηκε, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 33χρονος σωφρονιστικός υπάλληλος που υπηρετούσε στις Φυλακές Διαβατών, καθώς κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός και εκτός του σωφρονιστικού καταστήματος.

Η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη και εξετάζεται, μεταξύ άλλων, περίπτωση επικοινωνίας που φέρεται να είχε με έγκλειστο, ο οποίος του ζήτησε να παραλάβει και να του «φέρει» αντικείμενο από άτομο εκτός των φυλακών.

Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών με επιβαρυντικά χαρακτηριστικά, απείθεια, παράβαση καθήκοντος και παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί μαζί με ένα ακόμα άτομο. Ο δεύτερος, μετά την σημερινή του απολογία αφέθηκε ελεύθερος.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για την υπόθεση:

“Από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στις 10 και 11 Φεβρουαρίου 2026, συνολικά τέσσερα άτομα (τρεις ιδιώτες ηλικίας 34, 28 και 31 ετών, καθώς και Σωφρονιστικός Υπάλληλος), για διακεκριμένες περιπτώσεις κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για –κατά περίπτωση- βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια, παράβαση καθήκοντος, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, περιλαμβάνονται ακόμη -24- άτομα.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία, που περιήλθε στην Υπηρεσία, σύμφωνα με την οποία ο ανωτέρω Σωφρονιστικός Υπάλληλος δραστηριοποιούταν στην εισαγωγή κινητών τηλεφώνων εντός Σωφρονιστικού Καταστήματος, λαμβάνοντας αθέμιτα ωφελήματα.

Ακολούθησε προανακριτική έρευνα, από την οποία προέκυψε ότι ο ανωτέρω προέβαινε συστηματικά σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, λαμβάνοντας μέτρα αντιπαρακολούθησης, όπως δια ζώσης συναντήσεις με τους αγοραστές, μικρής διάρκειας τηλεφωνικές συνομιλίες, χρήση διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας, και συνθηματικής φρασεολογίας («αέρα», «αλμυρά», «γλυκό», κ.λπ.), χρήση σημείων απόκρυψης ναρκωτικών ουσιών («καβάτζες»), ενώ παράλληλα χρησιμοποιούσε το τραπεζικό σύστημα για διακίνηση εσόδων που προέρχονται από την εγκληματική του δραστηριότητα (εμπορία ναρκωτικών ουσιών).

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι, το διάστημα από 12/09/2025 έως 31/01/2026, συμμετείχε σε -20- περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, έναντι χρηματικής αμοιβής, είτε καταβληθείσας ιδιοχείρως είτε μέσω τραπεζικών συναλλαγών.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών, προέκυψε ότι, ο Σωφρονιστικός Υπάλληλος, παρέλαβε αντικείμενα από άγνωστο άτομο, με σκοπό να τα εισάγει εντός Σωφρονιστικού Καταστήματος για λογαριασμό έγκλειστου, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε ότι ο έγκλειστος αυτός κατείχε εν γνώσει του Σωφρονιστικού Υπαλλήλου συσκευή κινητής τηλεφωνίας και επικοινωνούσε τηλεφωνικά μαζί του. Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε έρευνα στον χώρο κράτησης (κελί) του έγκλειστου στο Σωφρονιστικό Κατάστημα, όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα -1- κινητό τηλέφωνο.

Σε ο,τι αφορά τον 28χρονο, σε έλεγχο που του πραγματοποιήθηκε την 10/02/2026, κατελήφθη να έχει στην κατοχή του κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους -0,53- γραμμαρίων, ποσότητα την οποία είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τον Σωφρονιστικό Υπάλληλο, έναντι χρηματικής αμοιβής. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σωφρονιστικός Υπάλληλος ακινητοποιήθηκε όταν αρνήθηκε κατ’ επανάληψη να υπακούσει στις οδηγίες των αστυνομικών και επιχείρησε χρησιμοποιώντας σωματική βία να αποφύγει τον νομότυπο έλεγχό του.

Στη συνέχεια, σε σωματική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε αυτόν, καθώς και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του και στην οικία του 34χρονου, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους -14,27- γραμμαρίων,

• ακατέργαστη και κατεργασμένη («σοκολάτα») κάνναβη συνολικού μικτού βάρους -33,04- γραμμαρίων,

• MDMA συνολικού μικτού βάρους -2,10- γραμμαρίων,

• αυτοσχέδιο τσιγάρο με κάνναβη, το οποίο κατείχαν από κοινού ο 34χρονος με τον 31χρονο,

• υπολείμματα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους -1,13- γραμμαρίων, • -5- ναρκωτικά δισκία «Ecstacy»,

• φαρμακευτικά σκευάσματα σε μορφή κάψουλας, άγνωστης χημικής σύστασης,

• -5- δισκία άγνωστης χημικής σύστασης,

• -2- συσκευές καπνίσματος, όπου η μία με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας πιθανώς κάνναβης,

• τρίφτες με υπολείμματα κάνναβης,

• αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων,

• κινητό τηλέφωνο και

• 1.600 ευρώ”.