MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ποινή 10ετούς κάθειρξης σε 25χρονη που έβαζε την ανήλικη κόρη της να ζητιανεύει έξω από κατάστημα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε 10ετή κάθειρξη καταδικάστηκε μία 25χρονη, επειδή έβαζε την 6χρονη κόρη της να ζητιανεύει ολημερίς έξω από κατάστημα ψιλικών και καφέ, στην περιοχή της Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης την έκρινε ένοχη για εμπορία ανθρώπου με σκοπό τον προσπορισμό οφέλους σε βάρος ανηλίκου, κατ΄ εξακολούθηση. Η κατηγορούμενη γυναίκα (Ελληνίδα) καταδικάστηκε ερήμην, καθώς δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο ανέστειλε την εκτέλεση της ποινής μέχρι το Εφετείο.

Η 25χρονη είχε συλληφθεί πέρσι τον Μάιο, όταν μία περαστική εντόπισε το 6 ετών (τότε) κοριτσάκι να κλαίει έξω από το κατάστημα και ειδοποίησε την αστυνομία. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η γυναίκα μετέφερε την κόρη της καθημερινά στο σημείο, υποχρεώνοντάς την από το πρωί έως το βράδυ να επαιτεί.

Μετά την απολογία της στις ανακριτικές αρχές η κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Εκτός από την 10ετή κάθειρξη, της επιβλήθηκε και χρηματική ποινή ύψους 5.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

NBA: Ο Κέβιν Γκαρνέτ είχε συμμετάσχει σε παράνομα παιχνίδια πόκερ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Γαλλικά ΜΜΕ: Ο πρόεδρος της Λιλ επιτέθηκε στον διαιτητή του παιχνιδιού με τον ΠΑΟΚ – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νέα εποχή για το θέατρο Αθήναιον

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Ζαχαριάδης: Δεν εκτιμώ ότι θα υπάρξουν ζητήματα που θα μας χωρίσουν με τον Αλέξη Τσίπρα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Με τρεις παρελάσεις θα εορταστεί η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου στον Δήμο Παύλου Μελά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Βελόπουλος: Έχουμε δυστυχώς μία κυβέρνηση καθαρά διχαστική και επικίνδυνη