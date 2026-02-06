Θεσσαλονίκη: Πατέρας ξυλοκόπησε τον 17χρονο γιο του με αναπηρία, τον κατήγγειλε η κόρη του

Θύμα ξυλοδαρμού από τον ίδιο του τον πατέρα έπεσε ένας 17χρονος με αναπηρία, μέσα στο διαμέρισμα όπου διαμένει με την οικογένειά του, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το protothema.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Τετάρτης, λίγη ώρα πριν ο ανήλικος αποχωρήσει μαζί με την 16χρονη αδελφή του για το σχολείο. Τον ξυλοδαρμό κατήγγειλε η 16χρονη, η οποία συνόδευε τον αδελφό της, όταν κατά τη διάρκεια της διαδρομής το θύμα παραπονέθηκε για έντονους πόνους στο πρόσωπο και στο αυτί, όπου είχε δεχθεί τα χτυπήματα.

Η 16χρονη επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη μητέρα της και της ανέφερε όλα όσα είχε δει να συμβαίνουν, με αποτέλεσμα εκείνη να καταγγείλει τον σύζυγό της στην αστυνομία.

Σε βάρος του 42χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου και το πρωί της επόμενης ημέρας οδηγήθηκε, με την αυτόφωρη διαδικασία, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.

Πρώτη κατέθεσε ως μάρτυρας – ανωμοτί – η 16χρονη, η οποία ήταν παρούσα όταν ο πατέρας της ξυλοκόπησε τον αδελφό της. Όπως ανέφερε στο δικαστήριο, αφορμή στάθηκε το γεγονός ότι ο αδελφός της άργησε να ξυπνήσει, κάτι που προκάλεσε την «έκρηξη» του πατέρα της.

«Είναι ο μπαμπάς μου και ξέρω γιατί κατηγορείται. Η μαμά μου είχε ξυπνήσει τον αδελφό μου πριν φύγει για τη δουλειά, αλλά τον ξαναπήρε ο ύπνος. Όταν σηκώθηκε και πήγε στην κουζίνα, ο μπαμπάς μου άρχισε να τον βρίζει πάρα πολύ άσχημα, με χυδαίες εκφράσεις. Όση ώρα τον έβριζε, τον χτυπούσε ταυτόχρονα με χαστούκια στο πρόσωπο. Ήμουν μπροστά σε όλο το περιστατικό, τον χτύπησε τουλάχιστον τρεις φορές. Ο αδελφός μου ζητούσε συγγνώμη από τον φόβο του και εγώ έτρεμα», κατέθεσε η ανήλικη όπως αναφέρει το protothema.gr.

«Όλο αυτό έγινε επειδή πήρε ο ύπνος τον αδελφό μου. Τον απειλούσε και του έλεγε “πρόσεχε μάγκα μου”. Όταν φύγαμε για το σχολείο, πήρα τη μαμά μου τηλέφωνο και της είπα τι έγινε. Ο αδελφός μου πονούσε πολύ στο αυτί, τον πήγαμε στο νοσοκομείο και θα παρακολουθείται για 48 ώρες. Ειδοποιήσαμε την αστυνομία και ο μπαμπάς συνελήφθη», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την κατάθεση της 16χρονης, αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο πατέρας της «σήκωσε χέρι» στον αδελφό της, ωστόσο κατήγγειλε ότι είναι σχεδόν καθημερινά τα περιστατικά λεκτικών καβγάδων που προκαλεί ο κατηγορούμενος.

«Τρόμαξα πάρα πολύ από όσα έγιναν. Ο αδελφός μου είναι 17 ετών και έχει αναπηρία. Ο πατέρας μας βρίζει συνέχεια και μας χαρακτηρίζει», είπε.

Ως μάρτυρας κατέθεσε και η μητέρα του θύματος, η οποία εξήγησε ότι απουσίαζε από το σπίτι, καθώς είχε μεταβεί στην εργασία της.

«Ο σύζυγός μου είναι άνεργος και ίσως τον επηρεάζει αυτό, καθώς είναι πολύ συχνά, σχεδόν καθημερινά, τα περιστατικά λεκτικής βίας. Όταν με κάλεσε η κόρη μου, μου ανέφερε ότι έβριζε τον αδελφό της επειδή άργησε να ξυπνήσει για να τον τρίψει. Στη συνέχεια του επιτέθηκε, χτυπώντας τον στο πρόσωπο», κατέθεσε, μεταξύ άλλων.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι επιτέθηκε στον γιο του, ωστόσο υποστήριξε ότι τον χτύπησε μόνο μία φορά στο πρόσωπο – και όχι περισσότερες, όπως ανέφερε η κόρη του – δηλώνοντας μετανιωμένος, σύμφωνα με το protothema.gr.

«Ήταν η κακιά στιγμή. Δεν έχω σηκώσει ποτέ χέρι στα παιδιά μου. Μετάνιωσα εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν του ζήτησα συγγνώμη και δεν τον αγκάλιασα, γιατί έπρεπε να προλάβουν το αστικό λεωφορείο για το σχολείο. Είχα σκοπό να τους μιλήσω το μεσημέρι και να ζητήσω συγγνώμη, αλλά με κατήγγειλαν στην αστυνομία. Όλη την ημέρα αναρωτιόμουν και έλεγα “τι έκανα;”. Θα μπορούσα να χτυπήσω κάποιον γείτονα, αλλά όχι τα παιδιά μου», ισχυρίστηκε.

Μετά την απολογία του κατηγορούμενου, το δικαστήριο διέκοψε προκειμένου να προσκομιστεί η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία θα δώσει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τον τραυματισμό του 17χρονου. Μέχρι τότε, ο κατηγορούμενος θα παραμείνει υπό κράτηση.