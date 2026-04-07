Θεσσαλονίκη: Πατέρας επιτέθηκε στη σύζυγό του επειδή εκείνη ξύπνησε το παιδί

Ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο σε έναν άνδρα που επιτέθηκε στη σύζυγό του μέσα στο διαμέρισμά τους στη Θεσσαλονίκη, επειδή ξύπνησε κατά λάθος το παιδί τους.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, ενώ το δικαστήριο του επέβαλε και περιοριστικούς όρους της μετοίκησης από την οικογενειακή εστία και της απαγόρευσης προσέγγισης της παθούσας.

Το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψη του κατηγορούμενου σημειώθηκε μέσα στο διαμέρισμα που διαμένουν με τα τρία παιδιά τους, με αφορμή το γεγονός ότι η παθούσα ξύπνησε το ένα ανήλικο παιδί την ώρα που κοιμόταν στο υπνοδωμάτιο. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η γυναίκα, ο σύζυγος την έσπρωξε δυνατά με αποτέλεσμα να καταλήξει στην ντουλάπα και την έπιασε με τα χέρια του από τον λαιμό.

«Όταν με έσπρωξε έπεσα προς τα πίσω και χτύπησα πάνω στην ντουλάπα. Όλα έγιναν για ασήμαντη αφορμή μετά από μια ένταση μπαίνοντας στο δωμάτιο. Φαντάζομαι ότι έχει παράπονα από εμένα και ξέσπασε. Μετά το επεισόδιο απομακρύνθηκα από κοντά του, έκατσα στην άκρη και ύστερα βγήκα έξω να περπατήσω γιατί δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, στα περίπου 20 χρόνια που συμβιώνει με τον κατηγορούμενο δεν έχει υπάρξει ξανά περιστατικό ίδιας έντασης ανάμεσά τους, ενώ δήλωσε στο δικαστήριο ότι δεν επιθυμεί να τιμωρηθεί ο σύζυγός της.

Στην απολογία του ο άνδρας παραδέχθηκε ότι έσπρωξε τη σύζυγό του, ωστόσο αρνήθηκε ότι την έπιασε από τον λαιμό.

«Με τη σύζυγο πάμε για διαζύγιο, καθημερινά είναι εριστική. Η ένταση ξεκίνησε όταν άνοιξε απότομα την πόρτα και ξύπνησε το παιδί, με αποτέλεσμα να της ζητήσω τον λόγο. Μετά πήγα να μπω στο μπάνιο και μπήκε μπροστά μου δύο φορές. Την τελευταία φορά πράγματι την έσπρωξα πολύ δυνατά, αυτό είναι αλήθεια», κατέληξε.

Σημειώνεται ότι κατά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου η γυναίκα παρενέβη φωνάζοντας προς την έδρα ότι δεν θα ήθελε να τιμωρηθεί ο κατηγορούμενος.