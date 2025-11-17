Θεσσαλονίκη: Πάμφτωχη μονογονεϊκή οικογένεια γλύτωσε το μοναδικό της ακίνητο ακυρώνοντας πλειστηριασμό από fund

Μονογονεϊκή οικογένεια από τη Θεσσαλονίκη κατάφερε να «κερδίσει» fund και να ακυρώσει πλειστηριασμό του μοναδικού της περιουσιακού στοιχείου που κατέχει δηλαδή ενός μικρού αγροτεμαχίου.

Όπως είπε στο thestival.gr ο δικηγόρος της οικογένειας κ Βενιζέλος- Αλέξανδρος Γεωργίου ήταν να διαταχθεί πλειστηριασμός του ακινήτου για τα τέλη Νοεμβρίου και είχε κοινοποιηθεί στην πελάτισσα του αναγκαστική κατάσχεση ακίνητης περιουσία που είχε επιβάλλει ο πλειστηριασμός.

O δικηγόρος της οικογένειας κ. Βενιζέλος- Αλέξανδρος Γεωργίου

«Άσκησα ανακοπή κατά της κατασχετήριας έκθεσης στην οποία προέβαλα ένα λόγο που έλεγε ότι η απαίτηση ήταν περίπου 98.000 ευρώ- από το δάνειο που αξίωνε το fund- όμως η αξία του ακινήτου ήταν πολύ μικρότερη καθώς το ακίνητο ήταν ένα αγροτεμάχιο. Οπότε το δικαστήριο είχε το σκεπτικό ότι καταχρηστικώς το fund κίνησε τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης για το λόγο ότι ακόμα και να ικανοποιούνταν από τον πλειστηριασμό το ποσό θα ήταν μικρό δεδομένης της μικρής αξίας του αγροτεμαχίου, δεν θα ήταν δηλαδή εφικτό για να ικανοποιηθεί πλήρως η απαίτηση οπότε δεν υπήρχε λόγος να κινήσει τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης», τόνισε ο κ. Γεωργίου.

Το δικαστήριο -όπως ανέφερε- ουσιαστικά αξιοποίησε το άρθρο του 281 περί κατάχρησης δικαιώματος και παραβίαση της αρχής αναλογικότητας.

«Δηλαδή το ύψος της απαίτησης ήταν μεγάλο κι αυτό το οποίο θα πλειστηριαζόταν είναι μικρό, οπότε και να έβγαινε στον πλειστηριασμό το ακίνητο δεν θα υπήρχε ικανοποίηση της απαίτησης του fund», τόνισε προσθέτοντας ότι η πελάτισσα του ακόμα κι αν έχανε το αγροτεμάχιο στον πλειστηριασμό θα συνέχιζε να χρωστά ένα μεγάλο χρηματικό ποσό.

Η πελάτισσα του κ. Γεωργίου βρίσκεται σε μεγάλη οικονομική ανέχεια και προσπαθεί να μεγαλώσει μόνης της το παιδί της με κυριολεκτικά πενιχρά μέσα οπότε η ακύρωση του πλειστηριασμού είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιβίωση τους.

«Η πελάτισσα μου είναι μια από τις πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που δυστυχώς δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Είναι το μοναδικό της ακίνητο και τα εισοδήματα της είναι πενιχρά. Ο πλειστηριασμός ακυρώθηκε» ανέφερε ο κ. Γεωργίου που περιέγραψε με τα μελανότερα χρώματα της τακτικές που ακολουθούν τα fund στην Ελλάδα και τα οποία αγόρασαν τα λεγόμενα «κόκκινα» δάνεια.

«Είναι μεγάλη η ταλαιπωρία των ανθρώπων από τις πρακτικές και τις συμπεριφορές που ακολουθούν τα funds. Ακόμα και το πιο απλό το να μπορείς να λάβεις ένα έγγραφο που να αφορά το υπόλοιπο του «κόκκινου» δανείου ή τυχόν ακόμα κι αν το εξοφλήσεις να σου στείλουν μια εξοφλητική, η μεταχείριση είναι από κακή ως κάκιστη, είναι αντιδεοντολογική. Ακόμα κι εμείς οι δικηγόροι που μιλάμε καθημερινά μαζί τους πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους βρεις και να συνεννοηθείς», κατέληξε.