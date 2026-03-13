Θεσσαλονίκη: “Ο θάνατος της 57χρονης εκπαιδευτικού συνδέεται απόλυτα με αυτό που συνέβαινε στο σχολείο” λέει ο θείος της

Στην υπόθεση του θανάτου της 57χρονης καθηγήτριας Σοφίας Χρηστίδου στη Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ ο θείος της, Δημήτρης Κωστόπουλος, σχολιάζοντας πως η 57χρονη εκπαιδευτικός είχε τίτλο διδακτορικής διατριβής, μεταδιδακτορική διατριβή, είχε κάνει τρία μεταπτυχιακά και είχε πολυετή εργασιακή εμπειρία, καθώς δίδασκε από το 1992 μέχρι το 2026 και δεν είχε αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα.

Ο κ. Κωστόπουλος διάβασε απόσπασμα από το έγγραφο της Διευθύντριας του 3ου Λυκείου, το οποίο απέστειλε στη Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

«Με αφορμή τα περιστατικά αυτά», γράφει η διευθύντρια του 3ου Λυκείου, «σίγουρα υπάρχουν μαθητές οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα και τμήματα που είναι περισσότερο ζωηρά από κάποια άλλα.

Το πιο ανησυχητικό όμως και αυτό που θέλω να επισημάνω, είναι ότι οι μαθητές που εμπλέκονται στους διαπληκτισμούς είναι οι μαθητές που κυρίως αυτοί χρήζουν ειδικής παιδαγωγικής διαχείρισης και ενθάρρυνσης για τους λόγους που προκύπτουν όχι μόνον από γνωματεύσεις και τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, αλλά και από πρόσθετους λόγους που θα μπορούσα να αναφέρω στη Διεύθυνση, εφόσον ζητηθεί».

Ο κ. Κωστόπουλος ανέφερε επίσης πως: «Με αυτές τις παραδοχές η Διευθύντρια του 3ου Λυκείου και η προϊσταμένη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έπρεπε να θέσουν σε εφαρμογή τον νόμο 5029 του 2023, ο οποίος έχει τίτλο “Ζούμε μαζί αρμονικά. Σπάμε τη σιωπή. Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία”.

Έπρεπε δηλαδή η Διευθύντρια του 3ου Λυκείου με το Συμβούλιο Σχολικής Ζωής να παραπέμψουν το θέμα σε μία επιτροπή ειδική της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από στελέχη ΚΕΔΑΣΥ, από ψυχολόγους κλπ, για να αποφανθούν τι πρέπει να γίνει στην προκειμένη περίπτωση, με αυτά τα περιστατικά, γιατί η αείμνηστη Σοφία Χρηστίδου από τα 5 τμήματα που δίδασκε στο 3ο ΓΕΛ σε τμήμα είχε προβλήματα με μια ομάδα μαθητών που της δημιουργούσαν ζητήματα εκφοβισμού, απαξίωσης του μαθήματος της. Στα άλλα τέσσερα τμήματα δεν υπήρχε κανένα θέμα, δεν υπάρχει κανένα περιστατικό».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο κ. Κωστόπουλος τόνισε πως: «Η διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντί να επιληφθεί με βάση το νόμο για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας, εξέδωσε μία απόφαση με την οποία την παρέπεμψε σε ιατρική ψυχιατρική εξέταση από μία επιτροπή για να αποφανθεί εάν είναι πνευματικά διαταραγμένη, ώστε να μην μπορεί να ασκεί τα εκπαιδευτικά της καθήκοντα και επιπλέον πνευματικά διαταραγμένη, να μη μπορεί να ασκεί ούτε άλλα βοηθητικά καθήκοντα.

Γιατί οι εκπαιδευτικοί, αν δεν μπορούν να ασκούν εκπαιδευτικά καθήκοντα, μπορούν να τους βάλουν σε γραμματειακή υποστήριξη και με σκοπό να απολυθεί, διότι η διαδικασία αυτή αφορά τους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν προβλήματα ασθενειών, έχουν πάρει τουλάχιστον ένα χρόνο αναρρωτική άδεια, έχουν υποβληθεί σε διαθεσιμότητα».

Το νομικό σκέλος

«Επιλήφθηκε ο εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης για να γίνει προκαταρκτική εξέταση και τώρα ετοιμαζόμαστε να καταθέσουμε τα έγγραφα στους μάρτυρες και αυτά κλπ. Εμείς ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε τη μήνυση για παράβαση καθήκοντος κατά της διευθύντριας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά της διευθύντριας του 3ου Λυκείου, αλλά μας πρόλαβε ο εισαγγελέας αυτεπαγγέλτως πλέον», δήλωσε ο κ. Κωστόπουλος.

Επισήμανε, δε, ότι κατά τον θάνατό της υπάρχουν μαθητές και γονείς που αμαυρώνουν τη μνήμη της και για τον λόγο αυτό θα μηνυθούν για προσβολή της μνήμης νεκρού.