ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ο Δ. Φινοκαλιώτης και η Μ. Πρωτοπαπαδάκη στον δεύτερο γύρο των εκλογών για την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Δημήτρης Φινοκαλιώτης και η Μαρία (Μαρούσα) Πρωτοπαπαδάκη θα διεκδικήσουν σε μία εβδομάδα την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ), σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των αρχαιρεσιών.

Ο πρώτος – επικεφαλής του συνδυασμού «Δικηγορική Πρωτοπορία» – συγκέντρωσε ποσοστό 28,46% (1.096 ψήφους), ενώ η δεύτερη – επικεφαλής του συνδυασμού «Μαζί για τη Δικηγορία» – έλαβε ποσοστό 18,49% (712ψήφους).

Ο επαναληπτικός γύρος ανάμεσα στους δύο υποψηφίους θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Δεκεμβρίου.

Συνολικά ψήφισαν 3.956 δικηγόροι επί συνόλου 6.747 εγγεγραμμένων μελών (ποσοστό συμμετοχής 58,63%). Βρέθηκαν 3.851 έγκυρα ψηφοδέλτια, 34 άκυρα και 71 λευκά.

Κάθε ψηφοφόρος ψήφισε ξεχωριστά για την εκλογή προέδρου και συμβούλων από τους συνδυασμούς. Η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων από την κάλπη των υποψήφιων συμβούλων ήταν μέχρι αργά σε εξέλιξη.

Αναλυτικά, οι 10 υποψήφιοι πρόεδροι έλαβαν τα παρακάτω ποσοστά (ψήφους):

– Δημήτρης Φινοκαλιώτης 28,46% (1.096 ψήφοι)

– Μαρία (Μαρούσα) Πρωτοπαπαδάκη 18,49% (712)

– Γιάννης Στεφάνου 16,07% (619)

– Παναγιώτης Γιαννόπουλος 9,09% (350)

– Πέτρος Σαμαράς 7,35% (283)

– Χαράλαμπος Κουρουνδής 6,31% (243)

– Βασίλης Σιαπέρας 5,71% (220)

– Ηλίας Γκίνδης 4,65% (179)

– Μιχάλης Κωνσταντινίδης 3,58% (138)

– Ζωή Μιζέλη 0,29% (11)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη

