ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Καθηγητής – γυμναστής καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση μαθητριών του

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Καθηγητής λυκείου καταδικάστηκε τελεσίδικα σε συνολική φυλάκιση 12 μηνών, με 3ετή αναστολή, καθώς κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση ανηλίκου, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Το κατηγορητήριο περιελάμβανε καταγγελίες από τέσσερις μαθήτριές του, στις οποίες – κατά τη δικογραφία – «απηύθυνε χειρονομίες και προτάσεις γενετήσιου χαρακτήρα», τη σχολική περίοδο 2020/21. Οι καταγγέλλουσες κατέθεσαν στο δικαστήριο, περιγράφοντας, ανάλογα με την περίπτωση, περιστατικά με «θωπείες» σε ευαίσθητα σημεία του σώματος και «χυδαία σχόλια» σεξουαλικού περιεχομένου.

Στην απολογία του, ο 59χρονος καθηγητής – γυμναστής, αρνήθηκε όσα του αποδίδονται, κάνοντας λόγο για «παρεξήγηση» και καταγγελίες που επινοήθηκαν για να στηρίξουν την κατάληψη που είχε ξεκινήσει στο συγκεκριμένο σχολείο της Θεσσαλονίκης. Η δευτεροβάθμια ποινή είναι μειωμένη κατά 5 μήνες σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση, όταν οι δικαστές του είχαν αναγνωρίσει το ελαφρυντικό τού πρότερου σύννομου βίου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη

