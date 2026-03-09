MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη οκτώ ετών σε 68χρονο για ασέλγεια στον 8χρονο ανιψιό του

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε συνολική κάθειρξη 8 ετών και 3 μηνών καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης 68χρονος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση ανηλίκου σε ασελγείς πράξεις, με θύμα τον 8χρονο (εξ αγχιστείας) ανιψιό του.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε τον Οκτώβριο του 2023 από τους γονείς του ανήλικου- μαθητή, τότε, της β’ δημοτικού. Ο ανήλικος είχε περιγράψει, και ενώπιον παιδοψυχολόγου, «αγγίγματα σε απόκρυφα σημεία». Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι συγκεκριμένες πράξεις φαίνεται να τελέστηκαν στο διαμέρισμα του 68χρονου, στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν ανέλαβε την επίβλεψη του ανήλικου, επειδή αναγκάστηκαν να απουσιάσουν για λίγη ώρα οι γονείς του, που διαμένουν σε διπλανό διαμέρισμα.

Ο καταδικασθείς στην απολογία του αποδέχθηκε ότι είχε μία στιγμιαία επαφή αλλά χωρίς πονηρό σκοπό.

Εξετάζοντας την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, οι δικαστές του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, αφού τον έκριναν εκ νέου ένοχο, αποφάσισαν να του αναγνωρίσουν το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, μειώνοντας την ποινή σε σχέση με το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, όταν καταδικάστηκε σε κάθειρξη 12,5 ετών. Μετά την ετυμηγορία του Δικαστηρίου, ο 68χρονος επέστρεψε στις φυλακές για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Βενζινοπώλες Θεσσαλονίκης: Αδικαιολόγητο να κατηγορούνται για αισχροκέρδεια τα πρατήρια – Αυτή είναι η αλήθεια για τις τιμές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Νίκος Παπαθανάσης: Υπάρχει σχέδιο για την αντιμετώπιση κάθε επίπτωσης της κρίσης

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Χρήστος Βαλαβανίδης: Βασανίστηκε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, “έφυγε” στο νοσοκομείο με ανακοπή καρδιάς, εξομολογείται η σύζυγός του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νέοι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. σε ανήλικους σε Τούμπα και Τριανδρία

MEDIA NEWS 19 ώρες πριν

Δήμος Βερύκιος για Λαζόπουλο-Γεωργιάδη: “Στην ανθρώπινη ψυχή υπάρχει όριο, αν αυτό το βαφτίζουμε σάτιρα λίγο με ενδιαφέρει”

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Μέση Ανατολή: Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Ιρανικές επιθέσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ