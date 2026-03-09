Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη οκτώ ετών σε 68χρονο για ασέλγεια στον 8χρονο ανιψιό του

Σε συνολική κάθειρξη 8 ετών και 3 μηνών καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης 68χρονος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση ανηλίκου σε ασελγείς πράξεις, με θύμα τον 8χρονο (εξ αγχιστείας) ανιψιό του.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε τον Οκτώβριο του 2023 από τους γονείς του ανήλικου- μαθητή, τότε, της β’ δημοτικού. Ο ανήλικος είχε περιγράψει, και ενώπιον παιδοψυχολόγου, «αγγίγματα σε απόκρυφα σημεία». Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι συγκεκριμένες πράξεις φαίνεται να τελέστηκαν στο διαμέρισμα του 68χρονου, στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν ανέλαβε την επίβλεψη του ανήλικου, επειδή αναγκάστηκαν να απουσιάσουν για λίγη ώρα οι γονείς του, που διαμένουν σε διπλανό διαμέρισμα.

Ο καταδικασθείς στην απολογία του αποδέχθηκε ότι είχε μία στιγμιαία επαφή αλλά χωρίς πονηρό σκοπό.

Εξετάζοντας την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, οι δικαστές του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, αφού τον έκριναν εκ νέου ένοχο, αποφάσισαν να του αναγνωρίσουν το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, μειώνοντας την ποινή σε σχέση με το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, όταν καταδικάστηκε σε κάθειρξη 12,5 ετών. Μετά την ετυμηγορία του Δικαστηρίου, ο 68χρονος επέστρεψε στις φυλακές για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ