MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Καταγγέλθηκε ψευδώς από τα παιδιά της για “βασανιστήρια”- Αθωώθηκε στο Εφετείο, πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Από πολυετή κάθειρξη πρωτόδικα για ενδοοικογενειακή βία και «βασανιστήρια» σε βάρος των ανήλικων τέκνων της, κρίθηκε αθώα στο Εφετείο. Πρόκειται για γυναίκα, η οποία είχε καταγγελθεί από τα δύο παιδιά της – αγόρι και κορίτσι – για σωματική βία και τιμωρίες που φέρεται να υφίσταντο μέχρι την εφηβική ηλικία με δράστιδα την μητέρα τους.

Ανάμεσα στις πράξεις που κατήγγειλαν ήταν χτυπήματα με σκουπόξυλο και πλάστη, όπως επίσης «βασανιστήρια» για να τα τιμωρήσει, ενώ ανέφεραν ότι εξαιτίας της συμπεριφοράς αυτής επηρεάστηκε η ψυχική τους υγεία. Για επιμέρους πράξεις κατήγγειλαν και τον σύντροφο της μητέρας τους.

Οι δύο καταγγέλλοντες προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη όταν το 2018 αποφάσισαν να φύγουν από το σπίτι και να εγκατασταθούν προσωρινά στη θεία τους. Πρωτόδικα η μητέρα καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών και 10 μηνών, με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, ενώ ο σύντροφός της σε φυλάκιση 1 έτους.

Κατή τη δευτεροβάθμια δίκη, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης, ο γιος ανακάλεσε τις προηγούμενες καταγγελίες, ενώ η κόρη δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο καθώς ζει στο εξωτερικό, αλλά, σύμφωνα με την εισαγγελέα της έδρας, σε προγενέστερο χρονικό διάστημα είχε επικοινωνήσει με την μητέρα της, ζητώντας συγγνώμη για τα ψέματα που είπε.

Η εισαγγελική λειτουργός εισηγήθηκε την αθώωση τόσο της γυναίκας όσο και του συντρόφου της- πρόταση που έγινε δεκτή, επικαλούμενη, μεταξύ άλλων, τις εκθέσεις κοινωνικών λειτουργών και ειδικών που είχαν υπό την επίβλεψή τους ή εξέτασαν κατά το παρελθόν τα παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 35 λεπτά πριν

Ιδιώτης έκανε δωρεά 130 εκατ. δολάρια για να πληρωθεί ο στρατός εν μέσω shutdown: Είναι πατριώτης, λέει ο Τραμπ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Κατάληψη στο σχολείο της 16χρονης που πέθανε έξω από κλαμπ στο Γκάζι – Τι καταγγέλλουν οι μαθητές

LIFESTYLE 10 λεπτά πριν

Τζον Μπον Τζόβι: “Ευγνώμων και ταπεινός” – Επιστρέφει σε περιοδεία 3 χρόνια μετά την επέμβαση στις φωνητικές χορδές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Ζαχαριάδης: Δεν εκτιμώ ότι θα υπάρξουν ζητήματα που θα μας χωρίσουν με τον Αλέξη Τσίπρα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

UEFA: ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έδωσαν πολύτιμους βαθμούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εκφωνήσει επικήδειο στο “τελευταίο αντίο” του Διονύση Σαββόπούλου