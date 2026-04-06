Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε νεαρός που είχε γίνει stalker της πρώην κοπέλας του επί δύο μήνες

Σε καθημερινό εφιάλτη είχε μετατρέψει τη ζωή της πρώην συντρόφου του ένας νεαρός άνδρας στη Θεσσαλονίκη. Επειδή αρνιόταν να αποδεχθεί τον χωρισμό τους μετά από έναν σύντομο δεσμό, ο κατηγορούμενος επί δύο ολόκληρους μήνες εμφανιζόταν συνεχώς μπροστά της, ζητώντας επίμονα την επανασύνδεση.



Σύμφωνα με το protothema.gr, η υπόθεση εκδικάστηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, μετά την καταγγελία της νεαρής γυναίκας την περασμένη Κυριακή, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του κατηγορουμένου.Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απειλή μέσω επίμονης παρακολούθησης κατά εξακολούθηση, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή.



Επιπλέον, του επιβλήθηκαν δύο περιοριστικοί όροι: η απαγόρευση προσέγγισης της καταγγέλλουσας σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων και η απαγόρευση επικοινωνίας μαζί της με οποιονδήποτε τρόπο.



«Εμφανίζεται συνέχεια μπροστά μου και ζητάει να τα ξαναβρούμε»

Σε εμφανώς φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση, η νεαρή γυναίκα κατέθεσε ότι διατηρούσε σχέση δύο μηνών με τον κατηγορούμενο. Όπως εξήγησε, από τον Ιανουάριο που αποφάσισε να χωρίσουν, εκείνος την παρενοχλούσε σχεδόν καθημερινά, ακόμη και στον χώρο εργασίας της. «Εμφανίζεται συνέχεια μπροστά μου και ζητάει να τα ξαναβρούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Η νεαρή κατέφυγε στην Αστυνομία όταν, επιστρέφοντας χθες (5/4) στο σπίτι της, αντίκρισε τον κατηγορούμενο να την περιμένει απέξω. «Αυτό γίνεται συστηματικά τους τελευταίους δύο μήνες. Είναι εμμονικός. Δεν αντέχω άλλο, σκέφτομαι μέχρι και να αλλάξω πόλη για να ηρεμήσω. Έχει δημιουργηθεί τεράστιο θέμα στη δουλειά μου και με προειδοποίησαν με απόλυση αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση», κατέθεσε η ίδια.



Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, ο κατηγορούμενος όχι μόνο δεν πτοήθηκε, όταν τον ενημέρωσε ότι θα απευθυνθεί στις Αρχές, αλλά την απείλησε ότι θα συνεχίσει να την παρακολουθεί. «Φοβάμαι πολύ και θέλω να σταματήσει. Δεν τολμάω ούτε από το σπίτι μου να βγω», πρόσθεσε.



Ο νεαρός αρνήθηκε τις κατηγορίες

Στην απολογία του, ο νεαρός αρνήθηκε τις κατηγορίες περί παρακολούθησης, ισχυριζόμενος ότι είχαν συμφωνήσει από κοινού να διατηρήσουν επαφές μετά τον χωρισμό τους. Σχετικά με το περιστατικό της σύλληψης, υποστήριξε ότι δεν είχε απειλητική διάθεση, αλλά βρισκόταν σε μια κοντινή εκκλησία για να ηρεμήσει.



«Είχα ξεχάσει κάποια πράγματα στο σπίτι της και πήγα να τα πάρω. Εκείνη τη στιγμή ήταν που… χωρίσαμε πιο πολύ. Καθόμουν σε μια εκκλησία κοντά στο σπίτι της για να χαλαρώσω. Χθες ήθελα απλώς να της πω το τελευταίο αντίο. Δεν πρόκειται να την ενοχλήσω ξανά», υποστήριξε.



Σημειώνεται ότι την ενοχή του κατηγορουμένου πρότεινε και ο εισαγγελέας της Έδρας.