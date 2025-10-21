Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε μεθυσμένος οδηγός που προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και εγκατέλειψε το σημείο

Συνολική ποινή φυλάκισης 14 μηνών, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε έναν άνδρα, ο οποίος οδηγούσε μεθυσμένος, προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα ή άνθρωπο, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, ενώ το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και αποφάσισε να αναστείλει την ποινή του επί τριετία.

Εκτός από τα διοικητικά πρόστιμα για τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, του επιβλήθηκε και παρεπόμενη ποινή της αφαίρεσης άδειας οχήματος για έναν μήνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, όταν ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε από αστυνομικούς να οδηγεί επικίνδυνα το αυτοκίνητό του στην περιοχή των Αγίων Πάντων, στη δυτική Θεσσαλονίκη. Λίγη ώρα αργότερα, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και, αντί να σταματήσει και να πράξει όσα προβλέπει ο νόμος, πάτησε το γκάζι και προσπάθησε να διαφύγει.

Σύμφωνα με την κατάθεση του αστυνομικού, λίγα λεπτά αργότερα τον εντόπισαν σε κοντινή απόσταση και του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο. Όπως διαπιστώθηκε, ήταν υπό την επήρεια μέθης, με αποτέλεσμα αλκοολομέτρησης 1,22 mg/L στην πρώτη και 1,18 mg/L στη δεύτερη μέτρηση.

Όταν ρωτήθηκε αν νωρίτερα είχε προσκρούσει σε όχημα, ο κατηγορούμενος αρχικά ανέφερε ότι «δεν το θυμόταν».

Στην απολογία του αποδέχθηκε την κατηγορία της μέθης, λέγοντας ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ νωρίτερα, ενώ έτρωγε σε ταχυφαγείο. Όσον αφορά το ατύχημα, ισχυρίστηκε ότι πετάχτηκε μπροστά του μια γάτα και έστριψε απότομα το τιμόνι για να την αποφύγει, με αποτέλεσμα να χτυπήσει το άλλο όχημα.

«Σοκαρίστηκα, τρόμαξα και συνέχισα την πορεία μου. Αισθανόμουν καλά, γι’ αυτό επέλεξα να οδηγήσω. Ζητάω συγγνώμη, θα πληρώσω τις ζημιές», είπε στο δικαστήριο.