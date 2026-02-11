Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 40χρονο που έκλεψε δέκα καταστήματα σε μια ημέρα

Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 40χρονου που εισέβαλε σε δέκα καταστήματα της ανατολικής Θεσσαλονίκης, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Ο άνδρας, ο οποίος διώκεται για διακεκριμένες κλοπές και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παραπέμθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή του. Μέχρι και την Παρασκευή που θα απολογηθεί θα παραμείνει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο κατηγορούμενος δεν είναι άγνωστος στις Αρχές καθώς είχε συλληφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν για παρόμοιες περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών. Μάλιστα, φέρεται να ήταν ελεύθερος υπό όρους.

Η σύλληψή του έγινε τα ξημερώματα Τρίτης, τη στιγμή που ο άνδρας εξερχόταν από ζαχαροπλαστείο στην περιοχή Χαριλάου, το οποίο είχε διαρρήξει.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο που αφαίρεσε από το εσωτερικό του καταστήματος, το χρηματικό ποσό των 192,20 ευρώ και διάφορα προϊόντα, την κατοχή των οποίων δεν μπορούσε να δικαιολογήσει, καθώς επίσης και ένα μοτοποδήλατο, που είχε αφαιρέσει λίγο νωρίτερα από την ίδια περιοχή.

«Αποδέχομαι ότι έκλεψα το μηχανάκι, όμως δε θυμάμαι όλα τα υπόλοιπα για τα οποία με κατηγορούν» φέρεται να είπε προανακριτικά.

Από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου -Αναλήψεως, προέκυψε ότι ο προαναφερόμενος ξημερώματα της Κυριακής διέρρηξε δέκα καταστήματα στις περιοχές Κάτω Τούμπα και Χαριλάου.

Τέλος, στην οικία του βρέθηκε ρουχισμός που έφερε κατά την τέλεση των διαρρήξεων, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές και εργαλεία, η προέλευση των οποίων ερευνάται.