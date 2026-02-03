MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή σε 56χρονο που πυροβόλησε για να τρομάξει παρέα ανηλίκων τραυματίζοντας 15χρονο

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Σε συνολική ποινή φυλάκισης 17 μηνών καταδικάστηκε 56χρονος, επειδή πυροβόλησε στον αέρα με καραμπίνα για να τρομάξει παρέα ανήλικων που έπαιζαν σε γηπεδάκι κοντά στο σπίτι του, με αποτέλεσμα από τα πλαστικά φυσίγγια να τραυματιστεί ένας 15χρονος. Το περιστατικό συνέβη στις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου στην Επανομή Θεσσαλονίκης, με τον 56χρονο να αντιμετωπίζει τις πράξεις της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της παράβασης του νόμου περί όπλων.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης- ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί- τον έκρινε ένοχο, ενώ αποφάσισε να μετατρέψει την ποινή προς 10 ευρώ ημερησίως. Απολογούμενος ο ίδιος ανέφερε ότι οι ανήλικοι τον έβριζαν και πετούσαν κροτίδες, πέτρες κι άλλα αντικείμενα στο μπαλκόνι του, γεγονός που του προκάλεσε αγανάκτηση. Προσκόμισε, δε, βίντεο- το οποίο προβλήθηκε στο δικαστήριο- με ανάλογα περιστατικά που φέρεται να συνέβησαν κατά το παρελθόν, τα οποία και κατήγγειλε στις Αρχές, όπως δήλωσε,

Η υπεράσπισή του επικαλέστηκε νόμιμη άμυνα και υπέρβαση των νομίμων ορίων της, ισχυρισμός όμως που απορρίφθηκε από το δικαστήριο. Αντίθετα, του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό ότι ωθήθηκε στην πράξη από δικαιολογημένη αγανάκτηση λόγω της συνθήκης. Κατά της απόφασης άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 47 λεπτά πριν

Η “Ορεινή Μέλισσα” μίλησε για τα κλάματα μετά τις απειλές για τη ζωή του: “Εκείνη τη στιγμή δεν είχα φίλους”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χωρίς ταξί σήμερα λόγω 24ωρης απεργίας των ιδιοκτητών, μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ουκρανία-Ρωσία: Ρωσικό πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε εμβληματικό μνημείο του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου στο Κίεβο

ΥΓΕΙΑ 13 ώρες πριν

Είναι αλήθεια ότι μας παχαίνει το στρες; Τι έχει δείξει η επιστήμη

ΥΓΕΙΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δράση βελονισμού στο Θεαγένειο για την ανακούφιση από τις παρενέργειες των θεραπειών των ασθενών με καρκίνο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Στη Βουλή η ιστορική συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας – Ξεκινάει αύριο η συζήτηση