ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης στην 33χρονη που κούρεψε και χτύπησε τη 16χρονη κόρη της

THESTIVAL TEAM

Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 22 μηνών επιβλήθηκε στην 33χρονη που παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφωρο επειδή κούρεψε και χτύπησε τη 16χρονη κόρη της, πάνω σε καβγά, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης την έκρινε ένοχη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία, κατ’ εξακολούθηση, ενώ η ποινή μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως. Για επιμέρους πράξεις του ίδιου κατηγορητηρίου καταδικάστηκε κι ο 19χρονος αδελφός της ανήλικης, στον οποίο επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 15 μηνών, μετατρέψιμη κι αυτή προς 10 ευρώ/ημέρα.

«Φεύγει και εξαφανίζεται συνεχώς» απολογήθηκε η 33χρονη, επισημαίνοντας ότι έψαχνε επί ώρες την κόρη της και τελικά πληροφορήθηκε ότι ήταν στον φίλο της. «Πήγα στην αστυνομία να την ψάξω, την βρήκα τελικά τα ξημερώματα. Όταν μπήκε στο σπίτι, τη χτύπησα πάνω στην ταραχή μου» προσέθεσε η ίδια.

Μετά την καταγγελία στις αρμόδιες Αρχές, η 16χρονη μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ, όπου εξετάστηκε ιατροδικαστικά και τέθηκε σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη

