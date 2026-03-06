MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με περιοριστικό όρο και αναμορφωτικό μέτρο 16χρονος για ληστεία στην Καμάρα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Περιοριστικό όρο και αναμορφωτικό μέτρο επιβλήθηκε σε ανήλικο που απολογήθηκε στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης κατηγορούμενος για ληστεία.

Πρόκειται για 16χρονο, ο οποίος, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, φέρεται – από κοινού με άλλα άγνωστα άτομα – να προσέγγισαν 16χρονη κι έναν νεαρό, 21 ετών, στην περιοχή της Καμάρας. Ασκώντας σωματικές βλάβες στον δεύτερο, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες αφαίρεσαν την τσάντα της κοπέλας που περιείχε χρηματικό ποσό και κινητό τηλέφωνο.

Στο σημείο κλήθηκε η Άμεση Δράση που συνέλαβε για εμπλοκή στο περιστατικό τον 16χρονο (αλβανικής καταγωγής), για τον οποίο προέκυψε ότι στερείται εγγράφων για την νόμιμη παραμονή του στη χώρα, σύμφωνα με την Αστυνομία. Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τη ληστεία.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας τού επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα και το μέτρο της ανάθεσης της επιμέλειάς του σε επιμελητή ανηλίκων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη

