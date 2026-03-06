Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με περιοριστικό όρο και αναμορφωτικό μέτρο 16χρονος για ληστεία στην Καμάρα
Περιοριστικό όρο και αναμορφωτικό μέτρο επιβλήθηκε σε ανήλικο που απολογήθηκε στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης κατηγορούμενος για ληστεία.
Πρόκειται για 16χρονο, ο οποίος, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, φέρεται – από κοινού με άλλα άγνωστα άτομα – να προσέγγισαν 16χρονη κι έναν νεαρό, 21 ετών, στην περιοχή της Καμάρας. Ασκώντας σωματικές βλάβες στον δεύτερο, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες αφαίρεσαν την τσάντα της κοπέλας που περιείχε χρηματικό ποσό και κινητό τηλέφωνο.
Στο σημείο κλήθηκε η Άμεση Δράση που συνέλαβε για εμπλοκή στο περιστατικό τον 16χρονο (αλβανικής καταγωγής), για τον οποίο προέκυψε ότι στερείται εγγράφων για την νόμιμη παραμονή του στη χώρα, σύμφωνα με την Αστυνομία. Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τη ληστεία.
Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας τού επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα και το μέτρο της ανάθεσης της επιμέλειάς του σε επιμελητή ανηλίκων.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
