ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους 22χρονος που είχε στην κατοχή του υλικό παιδικής πορνογραφίας

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε 22χρονος που διώκεται για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας μέσω διαδικτύου.

Για την ποινική του μεταχείριση είχε προκύψει -μετά την απολογία του- διαφωνία ανάμεσα σε ανακρίτρια και εισαγγελέα, την οποία κλήθηκε να λύσει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Με βούλευμα που εξέδωσε το Δικαστικό Συμβούλιο, η διαφωνία ήρθη υπέρ της ανακρίτριας και του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης προσέγγισης και επικοινωνίας με ανήλικα. Ο εισαγγελέας γνωμοδοτήσεων είχε ταχθεί υπέρ της προσωρινής του κράτησης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2024, κατόπιν ψηφιακής έρευνας της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. Τις ελληνικές διωκτικές αρχές είχε κινητοποιήσει φορέας που εδρεύει στις ΗΠΑ και ασχολείται με την προστασία ανηλίκων από σεξουαλική εκμετάλλευση. Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για χρήστη του διαδικτύου στην ελληνική επικράτεια που κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας, υπό τη μορφή αποθήκευσης σε χώρο του διαδικτύου, συνδεδεμένο με ηλεκτρονικό λογαριασμό.

Η ψηφιακή έρευνα των ελληνικών αρχών οδήγησε στον 22χρονο (σήμερα) από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο ίδιος φέρεται να απέκτησε και να κατέχει 83 αρχεία, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το κινητό του τηλέφωνο, που περιείχαν φωτογραφίες και βίντεο με ανήλικα κάτω των 12 ετών. Υπό αυτές τις συνθήκες ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη εις βάρος του, για την οποία έδωσε εξηγήσεις στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Απολογούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το επίμαχο υλικό αποθηκεύτηκε εν αγνοία του, όταν ήταν 18 ετών, κατά την πλοήγησή του στο Ίντερνετ, κι ενώ “κατέβαζε” αρχεία πορνογραφικού περιεχομένου (ενηλίκων) μέσω συνδέσμων που του έστελναν άγνωστοι χρήστες με τους οποίους συνομιλούσε.

«Όταν διαπίστωσα το περιεχόμενο αυτών των αρχείων τα διέγραψα αμέσως», φέρεται να είπε.

Μέχρι να αποφανθεί το Δικαστικό Συμβούλιο, ο ίδιος παρέμενε σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη Παιδική Πορνογραφία

